МИД России объявил об установлении дипотношений с ЛНР и ДНР

МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 22 февраля путём обмена нотами между МИД России и внешнеполитическими ведомствами республик «была оформлена договорённость об установлении с этой даты дипломатических отношений» на уровне посольств.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении с ними дипломатических отношений.