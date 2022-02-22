МИД России объявил об установлении дипотношений с ЛНР и ДНР
- Legion-Media
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 22 февраля путём обмена нотами между МИД России и внешнеполитическими ведомствами республик «была оформлена договорённость об установлении с этой даты дипломатических отношений» на уровне посольств.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении с ними дипломатических отношений.