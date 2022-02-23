ЕС официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщается в заявлении ЕС.

Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР.

Также санкции введены против 27 физических и юридических лиц России. Вместе с этим уточняется, что России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

Кроме того, Евросоюз запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с ЛНР и ДНР.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.