Куба считает обоснованными требования России к США и НАТО по вопросам безопасности
- Legion-Media
«Намерения США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны и региональному и международному миру», — сообщило министерство.
В Гаване заявили, что Вашингтон несколько недель «угрожает России» и «манипулирует международным сообществом», говоря о «вторжении на Украину».
«Они поставляли (Украине. — RT) оружие и военную технику, направили войска в несколько стран региона, применили односторонние и несправедливые санкции», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.
Куба призвала США и НАТО серьёзно и реалистично отнестись к «обоснованным требованиям гарантий безопасности со стороны Российской Федерации», имеющей право на самооборону.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку российскому лидеру Владимиру Путину «в его усилиях по защите мира в России, в регионе».