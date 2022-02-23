Куба считает обоснованными требования России к США и НАТО по вопросам безопасности

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Власти Кубы считают обоснованными требования России в вопросах безопасности, тогда как руководство США навязывает продвижение НАТО к её границам, вооружает Украину. Об этом заявили в кубинском МИД.
Куба считает обоснованными требования России к США и НАТО по вопросам безопасности
  • Legion-Media

«Намерения США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны и региональному и международному миру», — сообщило министерство.

В Гаване заявили, что Вашингтон несколько недель «угрожает России» и «манипулирует международным сообществом», говоря о «вторжении на Украину».

«Они поставляли (Украине. — RT) оружие и военную технику, направили войска в несколько стран региона, применили односторонние и несправедливые санкции», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Куба призвала США и НАТО серьёзно и реалистично отнестись к «обоснованным требованиям гарантий безопасности со стороны Российской Федерации», имеющей право на самооборону.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку российскому лидеру Владимиру Путину «в его усилиях по защите мира в России, в регионе».

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