Президент Венесуэлы Мадуро выразил поддержку Путину в связи с ситуацией вокруг Украины
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«Мир думает, (президент России Владимир. — RT) Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Владимиру Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе», — цитирует Мадуро РИА Новости.
Он также отметил, что Венесуэла поддерживает любые попытки дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.
21 февраля Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля.