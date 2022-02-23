Президент Венесуэлы Мадуро выразил поддержку Путину в связи с ситуацией вокруг Украины

Власти Венесуэлы поддерживают меры президента России Владимира Путина по защите мира в регионе. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Мир думает, (президент России Владимир. — RT) Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Владимиру Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе», — цитирует Мадуро РИА Новости.

Он также отметил, что Венесуэла поддерживает любые попытки дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.

21 февраля Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля.