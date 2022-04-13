Ещё более 200 физических и юридических лиц: Великобритания расширила санкционный список против России

МИД Великобритании сообщил об очередном расширении санкционного списка в отношении российских физических и юридических лиц. В обновлённой версии перечня появилось ещё 206 участников, среди которых президент и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Наряду с этим британские санкции теперь распространены на глав правительств Луганской и Донецкой народных республик Сергея Козлова и Александра Ананченко.

Великобритания расширила существующий санкционный список против России. Как следует из публикации Министерства иностранных дел королевства, санкции, в частности, вводятся против тех, кто поддерживает «сепаратистские» регионы Украины, под которыми британская сторона подразумевает Донецкую и Луганскую Народные республики.

Всего в обновлённую версию перечня вошли ещё 206 физических и юридических лиц из РФ, а также ДНР и ЛНР. По данным британской стороны, 178 новых участников списка относятся к числу «сепаратистов». Ещё шестеро попавших под санкции, по мнению британского МИД, являются олигархами.

В частности, в обновлённый список теперь входят президент и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Кроме того, санкции распространены на глав правительств Луганской и Донецкой народных республик Сергея Козлова и Александра Ананченко.

Наряду с этим британские санкции распространены на главу политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Днём ранее Служба безопасности Украины заявила о его задержании «при попытке покинуть страну».

По данным Форин Офис, с конца февраля Лондон в общей сложности ввёл санкции в отношении более чем 1,4 тыс. связанных с Россией физических и юридических лиц, среди которых, по данным министерства, более 100 олигархов.

Великобритания систематически расширяет санкционные списки против россиян. Два предшествующих масштабных обновления на этот счёт были опубликованы 24 и 31 марта. В соответствии с этими решениями санкции были введены, в частности, в отношении главы «Сбербанка» Германа Грефа, бизнесмена Олега Тинькова, вице-премьера Юрия Трутнева.

Кроме того, Лондон внёс в санкционные списки представителей государственных СМИ, в том числе журналиста Сергея Брилёва, гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова, а также автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», к которой относится RT.

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил попытки Великобритании поддерживать «санкционный угар».

«Англичане взяли на себя роль некоего такого лидера по санкциям в Европе. Евросоюз, на который оказывают давление США, не проявляет той резвости, на которую рассчитывают американцы. Они какие-то вопросы отводят в сторону, какие-то вопросы смягчают, каким-то вопросам предусматривают временную отсрочку», — рассказал аналитик.

Оленченко полагает, что в «санкционных играх» Великобритании отведена роль лидера.

«Видимо, эта роль ей нравится, и в международных отношениях она всячески её осваивает и применяет... Она хочет задавать тон, санкционный тон в Европе, и побуждать остальных европейцев, чтобы они делали то же самое», — добавил Оленченко.

Эксперт придерживается мнения, что Великобритания не заинтересована в политическом разрешении ситуации вокруг Украины.

«Поэтому, помимо того, что они поставляют оружие, они ещё пытаются поддерживать такой «санкционный угар», — пояснил специалист.

«Отказ от сотрудничества ударил по миллионам европейцев»

Наряду с санкциями в отношении российских физических и юридических лиц в Лондоне заявили о запрете с 14 апреля на импорт чугуна и стали из России. Одновременно с этим Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и передовых материалов.

В ходе совещания по развитию Арктики Владимир Путин высказался о том, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим жителям этих государств.

«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис. Отражается, кстати говоря, и на США», — отметил российский лидер.

По словам президента, «везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто».

«Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», — сказал Путин.