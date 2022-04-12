В СБУ заявили о задержании Медведчука

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины заявила о задержании главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
В СБУ заявили о задержании Медведчука

    Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    К посту прикреплено фото человека, похожего на Медведчука.

    Глава СБУ Иван Баканов выразил сотрудникам благодарность за «спецоперацию по задержанию пока что народного депутата Медведчука».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором Виктор Медведчук сидит в наручниках.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел данную фотографию. По его словам, необходимо проверять информацию из-за большого количества фейков.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить