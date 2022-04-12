В СБУ заявили о задержании Медведчука

Служба безопасности Украины заявила о задержании главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

К посту прикреплено фото человека, похожего на Медведчука.

Глава СБУ Иван Баканов выразил сотрудникам благодарность за «спецоперацию по задержанию пока что народного депутата Медведчука».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел данную фотографию. По его словам, необходимо проверять информацию из-за большого количества фейков.