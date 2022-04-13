Политолог Аль-Бунни заявил о способности России обеспечить себя в условиях санкций

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Политический эксперт Бассам Аль-Бунни заявил в беседе с RT, что Россия способна обеспечить себя в условиях санкций, в то время как Европа зависит от российского зерна.

По его мнению, российский народ, когда на него налагают санкции, предпочитает сохранить достоинстово, а не гнаться за куском хлеба.

«И если российский народ будет жить беднее, чем прежде, то у европейцев просто не будет еды», — отметил он.

Аль-Бунни указал, что европейцы будут вынуждены сами снять санкции.

«Не забывайте, что Россия — самодостаточное государство, способное в полной мере обеспечить себя пропитанием, конечно, за исключением деликатесов, без которых можно и обойтись. В то же время Евросоюз, Запад в целом, да и весь мир зависят от российского зерна, энергоносителей, руды, удобрений, что влияет напрямую на потребительскую корзину населения европейских и других стран», — указал он.

Эксперт выразил уверенность, что Запад не может подчинить себе Россию, как это было в 90-е годы прошлого века.

«Ведь Россия сегодня сильное государство с сильным президентом, обладающим политической волей к принятию любых непростых решений», — подчеркнул политолог.

8 апреля российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что считает, что на построение успешной экономики в России может уйти до десяти лет, при этом нужно развивать экспорт и найти новые рынки за четыре-пять лет.

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