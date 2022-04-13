Политолог Аль-Бунни заявил о способности России обеспечить себя в условиях санкций
По его мнению, российский народ, когда на него налагают санкции, предпочитает сохранить достоинстово, а не гнаться за куском хлеба.
«И если российский народ будет жить беднее, чем прежде, то у европейцев просто не будет еды», — отметил он.
Аль-Бунни указал, что европейцы будут вынуждены сами снять санкции.
«Не забывайте, что Россия — самодостаточное государство, способное в полной мере обеспечить себя пропитанием, конечно, за исключением деликатесов, без которых можно и обойтись. В то же время Евросоюз, Запад в целом, да и весь мир зависят от российского зерна, энергоносителей, руды, удобрений, что влияет напрямую на потребительскую корзину населения европейских и других стран», — указал он.
Эксперт выразил уверенность, что Запад не может подчинить себе Россию, как это было в 90-е годы прошлого века.
«Ведь Россия сегодня сильное государство с сильным президентом, обладающим политической волей к принятию любых непростых решений», — подчеркнул политолог.
8 апреля российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что считает, что на построение успешной экономики в России может уйти до десяти лет, при этом нужно развивать экспорт и найти новые рынки за четыре-пять лет.