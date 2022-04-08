Дерипаска считает, что Россия сможет построить «успешную экономику» через десять лет

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что на построение успешной экономики в России может уйти до десяти лет, при этом нужно развивать экспорт и найти новые рынки за четыре-пять лет.

«Нам нужно найти новые рынки... за четыре-пять лет... Важный вопрос — закончить конфликты и иметь отправную точку, через десять лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом», — приводит его слова РИА Новости.

Дерипаска призвал «вернуться к рыночным отношениям» и «отказаться от госкапитализма».

Ранее экономист Мамду Саламе в беседе c RT заявил, что самодостаточная экономика России способна справиться с любыми санкциями, введёнными западными странами.

Он напомнил, что у России «налажена собственная система», позволяющая ей вести дела «с такими странами, как Китай и Индия, в том, что касается продажи нефти и газа».