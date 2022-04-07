Экономист Саламе заявил, что Россия способна справиться с санкциями

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Экономист Мамду Саламе в беседе c RT заявил, что самодостаточная экономика России способна справиться с любыми санкциями, введёнными западными странами.
Экономист Саламе заявил, что Россия способна справиться с санкциями
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  • © Konstantin Kokoshkin

«В прошлый раз они наложили санкции на многие российские банки... Но у России налажена собственная система, позволяющая ей вести дела с такими странами, как Китай и Индия, в том, что касается продажи нефти и газа», — сказал Саламе.

Он также обратил внимание на то, что российский президент Владимир Путин потребовал осуществлять расчёт за газ и нефть в рублях.

«Если европейцы откажутся это принять, то они лишатся поставок и окажутся в проигрыше. Просто потому, что поставки газа и нефти из России на этом узкоспециальном рынке в настоящее время заменить нельзя», — заявил экономист.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что страны Запада развязали против России экономическую войну.

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