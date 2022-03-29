Песков: Запад развязал экономическую войну против России

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Страны Запада развязали против России экономическую войну, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике», — приводит ТАСС слова Пескова в интервью телеканалу PBS.

По его словам, западные страны захватывают российскую собственность, захватывают денежные средства, блокируют финансовые отношения.

Он отметил, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.

Также Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в любую из стран НАТО.

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