Песков: Запад развязал экономическую войну против России
«Западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике», — приводит ТАСС слова Пескова в интервью телеканалу PBS.
По его словам, западные страны захватывают российскую собственность, захватывают денежные средства, блокируют финансовые отношения.
Он отметил, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.
Также Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в любую из стран НАТО.