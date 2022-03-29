Песков: Россия не может и не хочет думать о направлении сил в страну НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в любую из стран НАТО.

«Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — цитирует РИА Новости ответ Пескова в эфире телеканала PBS на вопрос о том, можно ли представить ситуацию, когда придётся отправить войска в страну НАТО.

Он уточнил, что Россия не будет этого предпринимать, «если они не заставят нас сделать это».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. При этом он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.