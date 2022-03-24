Премьер Польши предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации.

«Я скажу здесь о необходимости гуманитарной миссии НАТО или других гуманитарных и международных организаций», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

По его словам, на данный момент Польша старается предоставлять Украине гуманитарную, дипломатическую и политическую помощь.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. При этом он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.