Лавров: отправка миротворцев НАТО на Украину приведёт к столкновению России и альянса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.

Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что с инициативой по миротворцам уже выступила польская сторона.

По его словам, данный шаг приведёт к тому, что военные Североатлантического альянса и России могут вступить в столкновение друг с другом на Украине.

«Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооружённых сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», — сказал министр.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. При этом он заявил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможность конфликта с Россией.

1 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не видят угрозы от России в отношении партнёров по НАТО.