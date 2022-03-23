Лавров: отправка миротворцев НАТО на Украину приведёт к столкновению России и альянса

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.
Лавров: отправка миротворцев НАТО на Украину приведёт к столкновению России и альянса
  • Legion-Media

Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что с инициативой по миротворцам уже выступила польская сторона.

По его словам, данный шаг приведёт к тому, что военные Североатлантического альянса и России могут вступить в столкновение друг с другом на Украине.

«Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооружённых сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», — сказал министр.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. При этом он заявил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможность конфликта с Россией.

1 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не видят угрозы от России в отношении партнёров по НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить