Джонсон: ни один из членов НАТО не рассматривает возможность конфликта с Россией

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Ни один из членов НАТО не рассматривает возможность конфликта с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон: ни один из членов НАТО не рассматривает возможность конфликта с Россией
  • AP
  • © Leon Neal/Pool

«Для любого члена НАТО активное участие в военном столкновении с Россией — гигантский шаг, который не рассматривается ни одним из государств — членов», — приводит ТАСС слова Джонсона на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

По его словам, данный вариант не рассматривается, но рассматривается оказание гуманитарной и логистической помощи Украине.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не видят угрозы от России в отношении партнёров по НАТО.

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