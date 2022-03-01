Джонсон: ни один из членов НАТО не рассматривает возможность конфликта с Россией

Ни один из членов НАТО не рассматривает возможность конфликта с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Для любого члена НАТО активное участие в военном столкновении с Россией — гигантский шаг, который не рассматривается ни одним из государств — членов», — приводит ТАСС слова Джонсона на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

По его словам, данный вариант не рассматривается, но рассматривается оказание гуманитарной и логистической помощи Украине.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не видят угрозы от России в отношении партнёров по НАТО.