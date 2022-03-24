Лукашенко: введение миротворческого контингента Запада на Украину чревато мировой войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введение западного миротворческого контингента на Украину по предложению Польши приведёт в третьей мировой войне.

«Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введём через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, ситуация очень серьёзная и напряжённая.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. При этом он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.