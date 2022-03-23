Песков назвал идею ввода миротворцев НАТО на Украину «опрометчивой и опасной»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением.

«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», — сказал он.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. При этом он заявил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.