Песков назвал идею ввода миротворцев НАТО на Украину «опрометчивой и опасной»
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«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», — сказал он.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. При этом он заявил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.