Шольц выступил против отправки миротворцев НАТО на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ выступает против ввода миротворческих сил НАТО на Украину.

Об этом сообщает портал Focus.

Шольц рассказал, что страна также выступает против установления бесполётной зоны над Украиной.

По его словам, это означало бы прямое вмешательство НАТО в российско-украинский конфликт.

«Мы не участвуем в непосредственных боевых действиях на Украине», — объяснил Шольц.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. При этом он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.