«Признали заслуги»: Великобритания ввела санкции против RT и МИА «Россия сегодня»

Великобритания опубликовала новый санкционный список в отношении 14 физических и юридических лиц из России. Под санкции, в частности, попали телеканал RT, информационное агентство «Россия сегодня», гендиректор RT Алексей Николов, главред Sputnik Антон Анисимов, журналист ВГТРК Сергей Брилёв. Алексей Николов напомнил, что у Великобритании богатые многовековые традиции запретов и санкций. В свою очередь, Антон Анисимов назвал попадание в британский санкционный список признанием его заслуг.

Великобритания ввела санкции в отношении телеканала RT, информационного агентства «Россия сегодня» и ряда российских журналистов. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В новый санкционный список включены 14 физических и юридических лиц из России. Помимо самих АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT) и МИА «Россия сегодня» (радио Sputnik), под ограничения попали генеральный директор RT Алексей Николов, главный редактор Sputnik Антон Анисимов, журналист ВГТРК Сергей Брилёв, генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров и начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, санкции затронули шестерых сотрудников аналитического портала «Фонд стратегической культуры», а также главного редактора журнала «Камертон» Светлану Замлелову.

Ограничения против физических лиц предусматривают в том числе заморозку активов и запрет на въезд на территорию королевства.

Решение Великобритании о введении новых ограничений прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Британия ввела против нас очередные санкции. И это оскорбление на общий счёт нанижем. Далее — по тексту», — написала она в Telegram-канале.

Алексей Николов напомнил, что у Великобритании «в смысле запретов и санкций богатые многовековые традиции».

«Возможно, не все в курсе, что именно здесь впервые было придумано такое явление, как цензура печати, аж в 1643 году. Причём первым, кто пострадал от неё, стал великий английский писатель Джон Милтон. Мог ли я, простой московский парень, когда-нибудь мечтать о том, что попаду в один список с Милтоном?» — сказал он.

В свою очередь, главред Sputnik International Антон Анисимов назвал попадание в британский санкционный список признанием его заслуг.

«Я, признаться, последние годы очень боялся, что никогда не попаду под европейские санкции. Время шло, под санкции попадали всё новые и новые достойные наши сограждане, а я — всё нет и нет. Спасибо большое британскому МИД, что наконец-то признали и мои заслуги! Теперь продолжу работать в приподнятом настроении», — сказал Анисимов РИА Новости.

Напомним, 18 марта британский медиарегулятор Ofcom объявил об отзыве лицензии RT на вещание в Великобритании — соответствующий запрос в конце февраля туда направила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Надин Доррис.

В пресс-службе RT решение об отзыве лицензии назвали политическим и обратили внимание, что Лондон несколько лет искал формальный повод закрыть телеканал, но хотел сохранить видимость слободы слова. В пресс-службе подчеркнули, что Запад хочет запретить любые точки зрения, отличные от официальных.

«Нам запретили работать по одной причине: сейчас на Западе любая точка зрения, отличная от официальной, просто не имеет права на существование», — пояснили в пресс-службе.

Также по теме «Продолжение антироссийского безумия»: Ofcom заявил об отзыве лицензии RT на вещание в Великобритании Решение британского регулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала RT на вещание обосновано желанием Запада запретить любые точки...

В свою очередь, заместитель главреда RT Анна Белкина заметила, что телеканал за время работы ни разу не нарушил установленные Ofcom правила вещания.

Посольство России в Лондоне после решения об отзыве лицензии RT призвало Ofcom проверить многочисленные жалобы на британские СМИ, в том числе на BBC.

За последнее время попытки вмешательства в работу RT наблюдались и в других западных странах. С 2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

24 марта национальный совет Австрии принял решение о запрете вещания телеканала в стране.

«Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать RT», — сообщил парламент.

При этом представители Австрийской партии свободы выступили против такого шага, заявив, что он ограничивает свободу слова и печати.

30 марта стало известно о блокировке банком Société Générale личных зарплатных счетов некоторых сотрудников RT France. Один из сотрудников Антон Рыхлов в стриме «Летучка» назвал ситуацию экстраординарной. Он рассказал, что увидел через мобильное приложение, что у него с личной карты списали поступившие средства. Такая же ситуация сложилась у его коллеги.

«Только после звонка консультанту удалось получить официальную информацию, что «в связи с напряжённой международной обстановкой банк начинает следовать новым способам регуляции», — рассказал он.