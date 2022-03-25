Швейцария не будет приостанавливать вещание RT и работу агентства Sputnik

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Правительство Швейцарии приняло решение не останавливать вещание ряда российских СМИ, трансляцию которых Евросоюз решил заблокировать. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского кабмина.
Швейцария не будет приостанавливать вещание RT и работу агентства Sputnik
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«Федеральный совет (правительство. — RT) принял решение не применять меру ЕС о приостановке трансляции ряда российских СМИ, а именно Sputnik и RT», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее национальный совет Австрии принял решение о запрете вещания RT в стране.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.

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