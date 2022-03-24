Власти Австрии запретили вещание RT на территории страны

Национальный совет Австрии принял решение о запрете вещания RT в стране.

«Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать RT», — сообщает парламент.

Австрийские власти объясняют это решение необходимостью остановить распространение «фейковых новостей» о ситуации на Украине.

Помимо двух правительственных фракций — АНП и «Зелёные», — в поддержку этого решения высказались также СДПА и NEOS.

При этом представители Австрийской партии свободы выступили против такого шага, заявив, что он ограничивает свободу слова и печати.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.