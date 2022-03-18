В RT назвали политическим решение Ofcom отозвать лицензию телеканала на вещание

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В RT назвали политическим решение британского регулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала на вещание.
В RT назвали политическим решение Ofcom отозвать лицензию телеканала на вещание
  • Gettyimages.ru

«Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание — политическое. Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что «все эти дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы независимого регулятора Ofcom».

«В результате всего за две недели медиарегулятор начал более 20 расследований в отношении «должной беспристрастности» телеканала RT. При этом Ofcom не подвергает сомнению однобокое освещение ситуации на Украине британскими каналами. Нам запретили работать по одной причине: сейчас на Западе любая точка зрения, отличная от официальной, просто не имеет права на существование», — подчёркивается в сообщении.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.

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