Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет ЕС на вещание RT и Sputnik на территории союза.

«За последние несколько дней стало кристально ясно, какова реальная, а не декларативная стоимость так называемых западных ценностей. То, что сейчас происходит в мировом информационном пространстве, вполне можно охарактеризовать как лишение России любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Совет ЕС своим решением от 27 февраля ввёл запрет на вещание RT и Sputnik на всей территории Евросоюза.

«Тут же им присягнули на верность американские цифровые платформы, такие как Google и Meta, приступившие к веерной блокировке аккаунтов российских СМИ в различных странах мира», — сказала Захарова.

По её словам, к открытой цензуре без колебаний прибегли власти Австралии, Канады и Уругвая.

«12 расследований в отношении RT инициированы британским регулятором Ofcom... То, что российские журналисты ещё хотя бы как-то могут там работать, связано исключительно с опасениями Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации ВВС в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране. Это не наши придумки. Именно это следует из недавних публичных высказываний министра иностранных дел Великобритании госпожи Трасс», — заявила Захарова.

Она добавила, что многие страны пошли ещё дальше, решив вообще ликвидировать любое русскоязычное вещание на своих территориях.

Ранее стало известно, что департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии предписал прекратить трансляцию ряда российских и белорусских телеканалов для клиентов ТВ-услуг.