Сотрудник RT France рассказал о блокировке его счёта банком

Короткая ссылка
Сотрудник RT France Антон Рыхлов в стриме «Летучка» назвал экстраординарной ситуацией блокировку его счёта банком.
Сотрудник RT France рассказал о блокировке его счёта банком
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens

«Это действительно экстраординарная ситуация. В начале марта пошли слухи, что люди могут начать иметь проблемы в банках, но мы сначала подумали, что это будет касаться людей в санкционных списках», — сообщил он.

Он рассказал, что увидел через мобильное приложение, что у него с личной карты списали поступившие средства. По его словам, аналогичная ситуация сложилась у его коллеги.

«Только после звонка консультанту удалось получить официальную информацию, что «в связи с напряжённой международной обстановкой банк начинает следовать новым способам регуляции», — сказал сотрудник.

30 марта стало известно, что банк Société Générale заблокировал личные зарплатные счета некоторых сотрудников RT France.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить