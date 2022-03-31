Сотрудник RT France рассказал о блокировке его счёта банком

Сотрудник RT France Антон Рыхлов в стриме «Летучка» назвал экстраординарной ситуацией блокировку его счёта банком.

«Это действительно экстраординарная ситуация. В начале марта пошли слухи, что люди могут начать иметь проблемы в банках, но мы сначала подумали, что это будет касаться людей в санкционных списках», — сообщил он.

Он рассказал, что увидел через мобильное приложение, что у него с личной карты списали поступившие средства. По его словам, аналогичная ситуация сложилась у его коллеги.

«Только после звонка консультанту удалось получить официальную информацию, что «в связи с напряжённой международной обстановкой банк начинает следовать новым способам регуляции», — сказал сотрудник.

30 марта стало известно, что банк Société Générale заблокировал личные зарплатные счета некоторых сотрудников RT France.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.