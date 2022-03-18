Посольство России призвало Ofcom после решения по RT проверить британские СМИ
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Диппредставительство в своём Twitter-аккаунте заявило, что если «Ofcom действительно обеспокоен количеством жалоб на RT», то ему нужно быть последовательным в принятии решений.
В посольстве отметили, что британский регулятор должен расследовать многочисленные жалобы на спонсируемые государством СМИ Британии, например BBC.
В сообщении говорится, что Ofcom, возможно, должен также рассмотреть вопрос об отзыве лицензии у британских СМИ в таком случае.
18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.
RT считает данное решение политическим.