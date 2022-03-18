Посольство России призвало Ofcom после решения по RT проверить британские СМИ

Посольство России в Лондоне призвало британский регулятор Ofcom после решения об отзыве лицензии RT проверить многочисленные жалобы на британские СМИ, в том числе на BBC.

Диппредставительство в своём Twitter-аккаунте заявило, что если «Ofcom действительно обеспокоен количеством жалоб на RT», то ему нужно быть последовательным в принятии решений.

В посольстве отметили, что британский регулятор должен расследовать многочисленные жалобы на спонсируемые государством СМИ Британии, например BBC.

В сообщении говорится, что Ofcom, возможно, должен также рассмотреть вопрос об отзыве лицензии у британских СМИ в таком случае.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.

RT считает данное решение политическим.