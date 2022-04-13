Сенатор Цеков рассказал о влиянии антироссийских санкций на западные страны

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление российского президента Владимира Путина о том, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

«Они все проблемы в своих государствах пытаются объяснить действиями России... Особенно в этом преуспевает (американский лидер Джо. — RT) Байден. Он желает вину за просчёты в своей политике переложить на плечи России», — сказал Цеков.

Парламентарий также подчеркнул, что это делают и лидеры многих европейских государств, «призывая затянуть пояса во имя свободы на Украине».

«То, что они ввели против России, сказалось на них прежде всего, и они страдают от этого гораздо больше, чем мы», — заключил собеседник RT.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Президент добавил, что Россия также сталкивается с проблемами, но для неё открываются новые окна возможностей.