Путин: отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим США и Европе

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Российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.
Путин: отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим США и Европе
  • globallookpress.com
  • © Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе совещания по развитию Арктики.

«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США», — отметил российский лидер.

По словам президента, «везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто».

«Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», — сказал Путин.

Путин добавил, что Россия также сталкивается с проблемами, но для неё открываются новые окна возможностей.

Также Путин заявил, что Россия может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым.

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