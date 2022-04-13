Путин: отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим США и Европе

Российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Об этом он сказал в ходе совещания по развитию Арктики.

«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США», — отметил российский лидер.

По словам президента, «везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто».

«Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», — сказал Путин.

Путин добавил, что Россия также сталкивается с проблемами, но для неё открываются новые окна возможностей.

Также Путин заявил, что Россия может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым.