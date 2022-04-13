Путин: отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим США и Европе
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- © Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом он сказал в ходе совещания по развитию Арктики.
«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США», — отметил российский лидер.
По словам президента, «везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто».
«Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», — сказал Путин.
Путин добавил, что Россия также сталкивается с проблемами, но для неё открываются новые окна возможностей.
Также Путин заявил, что Россия может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым.