Путин: Россия может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым, так как некоторые иностранные компании не исполняют своих обязательств.

Об этом он сказал на совещании по развитию Арктики.

«Вы знаете, что сейчас в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства», — цитирует его РИА Новости.

Путин подчеркнул, что у России есть ресурсы и «все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе — ещё больше укрепить нашу независимость от внешних факторов».

Ранее эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Минобороны Великобритании решило усилить своё присутствие в Арктике.