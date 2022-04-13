Путин: Россия может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым
- РИА Новости
Об этом он сказал на совещании по развитию Арктики.
«Вы знаете, что сейчас в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства», — цитирует его РИА Новости.
Путин подчеркнул, что у России есть ресурсы и «все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе — ещё больше укрепить нашу независимость от внешних факторов».
Ранее эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Минобороны Великобритании решило усилить своё присутствие в Арктике.