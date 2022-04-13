Путин: Россия может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым, так как некоторые иностранные компании не исполняют своих обязательств.
Путин: Россия может переналадить работу для обеспечения Арктики всем необходимым
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании по развитию Арктики.

«Вы знаете, что сейчас в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства», — цитирует его РИА Новости.

Путин подчеркнул, что у России есть ресурсы и «все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе — ещё больше укрепить нашу независимость от внешних факторов».

Ранее эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Минобороны Великобритании решило усилить своё присутствие в Арктике.

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