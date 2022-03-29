Аналитик Ермаков прокомментировал решение Британии усилить военное присутствие в Арктике
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«Мы наблюдаем, что страны НАТО вообще активно интересуются Арктикой, считают Арктику одной из таких серьёзных зон, где необходимо расширить своё влияние», — сообщил эксперт.
По мнению членов НАТО, Россия «неоправданно имеет слишком большой вес» в Арктике, поэтому они считают необходимым противодействовать Российской Федерации в данном регионе, заявил Ермаков.
«В этих целях США, их союзники по НАТО (в англосаксонском мире это Канада Великобритания) активно сейчас развивают свой собственный потенциал для того, чтобы действовать в Арктике. Для этого оказывается давление на арктические страны, в том числе на Норвегию, Данию... Мы наблюдаем и попытки милитаризировать Гренландию», — добавил аналитик.
Он также подчеркнул, что «театр противодействия России» постепенно смещается из Восточной Европы. Для Великобритании Арктический регион имеет «несоизмеримо большее значение», отметил специалист.
Ранее Минобороны Великобритании сообщило о том, что расширит программу учений с союзниками в Арктике.