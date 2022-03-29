Аналитик Ермаков прокомментировал решение Британии усилить военное присутствие в Арктике

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Минобороны Великобритании решило усилить своё присутствие в Арктике для защиты подводной инфраструктуры и обеспечения свободы навигации в международных водах.

«Мы наблюдаем, что страны НАТО вообще активно интересуются Арктикой, считают Арктику одной из таких серьёзных зон, где необходимо расширить своё влияние», — сообщил эксперт.

По мнению членов НАТО, Россия «неоправданно имеет слишком большой вес» в Арктике, поэтому они считают необходимым противодействовать Российской Федерации в данном регионе, заявил Ермаков.

«В этих целях США, их союзники по НАТО (в англосаксонском мире это Канада Великобритания) активно сейчас развивают свой собственный потенциал для того, чтобы действовать в Арктике. Для этого оказывается давление на арктические страны, в том числе на Норвегию, Данию... Мы наблюдаем и попытки милитаризировать Гренландию», — добавил аналитик.

Он также подчеркнул, что «театр противодействия России» постепенно смещается из Восточной Европы. Для Великобритании Арктический регион имеет «несоизмеримо большее значение», отметил специалист.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило о том, что расширит программу учений с союзниками в Арктике.