Великобритания расширит программу учений с союзниками в Арктике

Минобороны Великобритании сообщило об усилении своего присутствия в Арктике для защиты подводной инфраструктуры и обеспечения свободы навигации в международных водах.

«Военный вклад Великобритании на Крайнем Севере подчёркивает планы по защите критически важной подводной национальной инфраструктуры и обеспечения свободы навигации в международных водах и эксклюзивной экономической зоне в Арктическом регионе», — говорится в сообщении.

В рамках новой стратегии Великобритания намерена сохранять периодическое присутствие Королевских ВМС в Арктике и расширить учения в этом районе с международными союзниками.

Великобритания также намерена инвестировать в исследование и развитие для строительства устойчивого и модернизированного оборонного потенциала в данном регионе.