Великобритания расширит программу учений с союзниками в Арктике

Короткая ссылка
Минобороны Великобритании сообщило об усилении своего присутствия в Арктике для защиты подводной инфраструктуры и обеспечения свободы навигации в международных водах.
Великобритания расширит программу учений с союзниками в Арктике
  • Gettyimages.ru
  • © Universal History Archive

«Военный вклад Великобритании на Крайнем Севере подчёркивает планы по защите критически важной подводной национальной инфраструктуры и обеспечения свободы навигации в международных водах и эксклюзивной экономической зоне в Арктическом регионе», — говорится в сообщении.

В рамках новой стратегии Великобритания намерена сохранять периодическое присутствие Королевских ВМС в Арктике и расширить учения в этом районе с международными союзниками.

Великобритания также намерена инвестировать в исследование и развитие для строительства устойчивого и модернизированного оборонного потенциала в данном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить