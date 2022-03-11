Британия ввела санкции против проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР депутатов Госдумы
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте британского ведомства.
«Министр иностранных дел Лиз Трасс наложила санкции на 386 депутатов Госдумы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в рамках ограничений для данных лиц вводится запрет на въезд в Британию и ведение бизнеса в стране, а также замораживание их активов в королевстве.
Ранее власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.