МИД России объявил о введении ответных мер в отношении 287 британских парламентариев
- РИА Новости
«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — пояснило Министерство иностранных дел.
В Москве подчеркнули, что «враждебная риторика и надуманные обвинения», звучащие из уст британских парламентариев, потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию России и её международную изоляцию.
Также эта риторика используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией «для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества», отметили в министерстве.
Работа над контрмерами, включающими расширение российского «стоп-листа», будет продолжена, заключили там.
11 марта в британском МИД заявили, что Лондон ввёл санкции против проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР 386 депутатов Государственной думы России.