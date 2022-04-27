МИД России объявил о введении ответных мер в отношении 287 британских парламентариев

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МИД России объявил о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов палаты общин британского парламента. Это решение принято в связи с санкциями Лондона против 386 депутатов Государственной думы.
МИД России объявил о введении ответных мер в отношении 287 британских парламентариев
  • РИА Новости

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — пояснило Министерство иностранных дел.

В Москве подчеркнули, что «враждебная риторика и надуманные обвинения», звучащие из уст британских парламентариев, потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию России и её международную изоляцию.

Также эта риторика используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией «для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества», отметили в министерстве.

Работа над контрмерами, включающими расширение российского «стоп-листа», будет продолжена, заключили там.

11 марта в британском МИД заявили, что Лондон ввёл санкции против проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР 386 депутатов Государственной думы России.

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