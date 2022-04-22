«Переживания вполне обоснованны»: как на Западе оценивают последствия эмбарго на нефть из России

Запрет на поставки российской нефти в Евросоюз усилит дисбаланс на рынках, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, Далип Сингх. По его словам, экспорт из России и так уже сократился, а американские компании и страны ОПЕК+ не торопятся наращивать добычу нефти. Мнение о разрушительных последствиях введения немедленного эмбарго на российскую нефть для ЕС и мира в целом поддерживает и министр финансов США Джанет Йеллен. При этом она признала, что на Россию эмбарго не окажет существенного влияния. Эксперты отмечают, что расчёты США на увеличение добычи нефти другими мировыми игроками не оправдались — на рынке нет свободного объёма топлива, который мог бы заместить российскую долю в европейской энергосистеме.

Введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России может усугубить дисбаланс на рынках. Об этом 21 апреля во время онлайн-семинара Бреттон-Вудского комитета заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, Далип Сингх.

По его словам, экспорт российских энергоресурсов в страны G7 и так уже сократился на 2 млн баррелей нефти в сутки, а половина оставшегося объёма перенаправлена в Индию, Китай и Турцию. К тому же ни американские компании, ни государства ОПЕК+ не спешат наращивать добычу нефти, отметил Сингх. На этом фоне её стоимость стала «слишком высока, чтобы быть комфортной для большинства стран из числа потребителей».

«Всё это в совокупности создаёт для нас значительный дисбаланс», — приводит ТАСС слова чиновника.

Однако при введении запрета на российские поставки в ЕС план США, «состоящий в том, что нефтяные резервы станут мостом к повышению добычи в США, на самом деле не сработает», признал представитель Белого дома.

Мнения о разрушительности немедленного эмбарго на нефть из России для ЕС и мира в целом придерживается и министр финансов США Джанет Йеллен.

«К вопросу о введении со стороны Европы тотального запрета, скажем, на импорт нефти, нужно подходить осмотрительно. Мы хотим причинить России вред, но это явно привело бы к росту мировых цен на нефть и нанесло бы ущерб Европе и другим регионам мира», — заявила она на пресс-конференции 21 апреля.

Вопреки ожиданиям, негативный эффект для России оказался бы очень слабым, признала глава американского Минфина.

«Её (РФ. — RT) экспорт пусть и сократится в объёмах, зато вырастет в цене», — пояснила Йеллен. В то время как изначальная задача Вашингтона заключалась в том, чтобы «создать максимально болезненные условия для России» и смягчить ущерб для Соединённых Штатов, Европы и мировой экономики, напомнила министр.

Минфин США

Gettyimages.ru

© VisionsofAmerica/Joe Sohm

Европейские разногласия

Перспектива лишиться поставок нефти из России не внушает оптимизма и ряду стран Евросоюза. О разногласиях по этому вопросу рассказал 22 апреля в эфире телеканала BFM глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

«Если бы отказались от импорта нефти из России, мы бы нанесли большой урон российской экономике и российским властям… Дальше нужно привести к согласию 27 стран-членов (ЕС. — RT). Пока мы к этому не пришли: есть ещё сопротивление, есть ещё беспокойство. И оно оправданно», — заявил Ле Мэр.

Также по теме Балансировка рисков: как итоги переговоров по сделке ОПЕК+ могут отразиться на стоимости нефти Участники сделки ОПЕК+ увеличат добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки. По итогам переговоров 31 марта стороны решили...

Накануне отсутствие консенсуса между странами ЕС признал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA.

«Есть много вопросов на рассмотрении (по нефти и газу. — RT), много предложений, которые изучаются. Каков наилучший способ действий? Налог? Запрет? Многие экономисты говорят, что разумнее всего было бы сделать российскую нефть и газ дороже, чтобы создать стимул для поиска других источников. Ни одно из этих предложений не получило требуемого единогласного одобрения», — признал Боррель.

К тому же, по его словам, «некоторые страны-члены уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение» по поводу эмбарго на энергоресурсы из России. В частности, о серьёзных последствиях для Германии в случае отказа от них заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. 22 апреля в интервью газете Der Spiegel он отметил, что Берлин старается не допустить экономического кризиса. К тому же, считает он, эмбарго не смогло бы привести к окончанию спецоперации России на Украине.

Ранее, 19 апреля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Будапешт не намерен поддерживать введение санкций против поставок российских нефти и газа.

О невозможности отказаться от российской нефти 21 марта заявила и министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска. Выступая перед журналистами по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС, она отметила, что София не поддерживает такого рода санкции.

С аналогичным заявлением 31 марта в ходе визита в Берлин выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, по кому они должны ударить, а не того, кто их вводит», — пояснил он позицию Вены.

Нефтеперерабатывающий завод в Германии

© Hans-Peter Merten

Энергобезопасность в опасности

По мнению члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, неоднородность позиции европейских стран связана с опасениями европолитиков потерять свои места в руководстве, если экономическая безопасность их государств окажется под угрозой из-за ситуации в сфере энергетики.

«В том числе это может привести к перераспределению политических сил внутри отдельных стран. Поэтому их переживания в этой области вполне обоснованны», — заявил депутат в интервью RT.

На кону стоят целые команды, которые десятилетиями «прорывались к власти» и которые теперь понимают, «насколько зыбким оказалось их положение», отметил Гладких.

«Надо как-то красиво отыграть назад, поэтому и начинают говорить о том, что мы, дескать, в чём-то не согласны, но понимаем, что обойтись в ближайшей перспективе без энергоресурсов России не можем», — пояснил депутат.

На невозможность для ЕС заместить российские нефть и газ в краткосрочной перспективе указал и вице-премьер России Александр Новак. В своей статье для журнала «Энергетическая политика» он подчеркнул, что доля российских поставок нефти на энергорынке ЕС достигает 30%, а страны ОПЕК, на которые рассчитывали Вашингтон и Брюссель, уже заявили, что не смогут их компенсировать.

Отсутствие альтернативы

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что американский план по поддержке Европы в случае её отказа от российской нефти изначально не имел под собой твёрдой экономической базы и был исключительно политическим продуктом.

«Политики США думали, что если закроются одни поставки, то откуда-нибудь возьмутся новые ресурсы, которыми можно будет перекрыть образовавшийся дефицит», — рассказал в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

С ним согласен и гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, нельзя просто удалить российскую нефть с рынка, потому что альтернативы таким объёмам не существует.

«И всё это происходит на фоне провала попыток США договориться о наращивании добычи нефти с Саудовской Аравией и прочими государствами Персидского залива. При этом в Евросоюзе понимают, что ждать обещанной Вашингтоном поддержки не стоит. В случае эмбарго им придётся пылесосить рынок, уговаривая оставшихся поставщиков перенаправлять нефть им, и выкладывать за неё круглые суммы», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Однако, как отметил Сергей Пикин, та же Саудовская Аравия не заинтересована в увеличении нефтедобычи, так как понимает, что текущая ситуация с увеличением спроса на энергоресурсы создана искусственно и может быть чревата негативным структурным дисбалансом.

Также по теме «Классическая политика двойных стандартов»: как США вынуждают Европу отказаться от российского газа Соединённые Штаты нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы в том числе вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявила...

По его мнению, нереалистичен и вариант с замещением российской нефти объёмами из хранилищ США.

«Если переводить в дни, то американские резервы — это двухмесячный объём потребления всего мира. Но на щедрость США европейцам рассчитывать не стоит. Уже не раз они сталкивались с ситуацией, когда американцы втравливали их в какую-нибудь историю, а потом оставляли разбираться с последствиями самостоятельно», — сказал аналитик.

Если же вопреки здравому смыслу эмбарго будет введено, это «приведёт к краху европейской экономики, то есть фактически к самоубийству», считает Константин Симонов.

«В случае трезвого взгляда на вещи становится очевидным, что никакое эмбарго не остановит спецоперацию на Украине. Рассчитывать на то, что это будет иметь какие-то негативные последствия для РФ, тоже сложно, в то время как экономический ущерб для самой Европы будет колоссальным», — резюмировал эксперт.