«Переживания вполне обоснованны»: как на Западе оценивают последствия эмбарго на нефть из России
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Введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России может усугубить дисбаланс на рынках. Об этом 21 апреля во время онлайн-семинара Бреттон-Вудского комитета заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, Далип Сингх.
По его словам, экспорт российских энергоресурсов в страны G7 и так уже сократился на 2 млн баррелей нефти в сутки, а половина оставшегося объёма перенаправлена в Индию, Китай и Турцию. К тому же ни американские компании, ни государства ОПЕК+ не спешат наращивать добычу нефти, отметил Сингх. На этом фоне её стоимость стала «слишком высока, чтобы быть комфортной для большинства стран из числа потребителей».
«Всё это в совокупности создаёт для нас значительный дисбаланс», — приводит ТАСС слова чиновника.
Однако при введении запрета на российские поставки в ЕС план США, «состоящий в том, что нефтяные резервы станут мостом к повышению добычи в США, на самом деле не сработает», признал представитель Белого дома.
Мнения о разрушительности немедленного эмбарго на нефть из России для ЕС и мира в целом придерживается и министр финансов США Джанет Йеллен.
«К вопросу о введении со стороны Европы тотального запрета, скажем, на импорт нефти, нужно подходить осмотрительно. Мы хотим причинить России вред, но это явно привело бы к росту мировых цен на нефть и нанесло бы ущерб Европе и другим регионам мира», — заявила она на пресс-конференции 21 апреля.
Вопреки ожиданиям, негативный эффект для России оказался бы очень слабым, признала глава американского Минфина.
«Её (РФ. — RT) экспорт пусть и сократится в объёмах, зато вырастет в цене», — пояснила Йеллен. В то время как изначальная задача Вашингтона заключалась в том, чтобы «создать максимально болезненные условия для России» и смягчить ущерб для Соединённых Штатов, Европы и мировой экономики, напомнила министр.
- Минфин США
- Gettyimages.ru
- © VisionsofAmerica/Joe Sohm
Европейские разногласия
Перспектива лишиться поставок нефти из России не внушает оптимизма и ряду стран Евросоюза. О разногласиях по этому вопросу рассказал 22 апреля в эфире телеканала BFM глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
«Если бы отказались от импорта нефти из России, мы бы нанесли большой урон российской экономике и российским властям… Дальше нужно привести к согласию 27 стран-членов (ЕС. — RT). Пока мы к этому не пришли: есть ещё сопротивление, есть ещё беспокойство. И оно оправданно», — заявил Ле Мэр.
Накануне отсутствие консенсуса между странами ЕС признал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA.
«Есть много вопросов на рассмотрении (по нефти и газу. — RT), много предложений, которые изучаются. Каков наилучший способ действий? Налог? Запрет? Многие экономисты говорят, что разумнее всего было бы сделать российскую нефть и газ дороже, чтобы создать стимул для поиска других источников. Ни одно из этих предложений не получило требуемого единогласного одобрения», — признал Боррель.
К тому же, по его словам, «некоторые страны-члены уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение» по поводу эмбарго на энергоресурсы из России. В частности, о серьёзных последствиях для Германии в случае отказа от них заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. 22 апреля в интервью газете Der Spiegel он отметил, что Берлин старается не допустить экономического кризиса. К тому же, считает он, эмбарго не смогло бы привести к окончанию спецоперации России на Украине.
Ранее, 19 апреля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Будапешт не намерен поддерживать введение санкций против поставок российских нефти и газа.
О невозможности отказаться от российской нефти 21 марта заявила и министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска. Выступая перед журналистами по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС, она отметила, что София не поддерживает такого рода санкции.
С аналогичным заявлением 31 марта в ходе визита в Берлин выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, по кому они должны ударить, а не того, кто их вводит», — пояснил он позицию Вены.
- Нефтеперерабатывающий завод в Германии
- © Hans-Peter Merten
Энергобезопасность в опасности
По мнению члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, неоднородность позиции европейских стран связана с опасениями европолитиков потерять свои места в руководстве, если экономическая безопасность их государств окажется под угрозой из-за ситуации в сфере энергетики.
«В том числе это может привести к перераспределению политических сил внутри отдельных стран. Поэтому их переживания в этой области вполне обоснованны», — заявил депутат в интервью RT.
На кону стоят целые команды, которые десятилетиями «прорывались к власти» и которые теперь понимают, «насколько зыбким оказалось их положение», отметил Гладких.
«Надо как-то красиво отыграть назад, поэтому и начинают говорить о том, что мы, дескать, в чём-то не согласны, но понимаем, что обойтись в ближайшей перспективе без энергоресурсов России не можем», — пояснил депутат.
На невозможность для ЕС заместить российские нефть и газ в краткосрочной перспективе указал и вице-премьер России Александр Новак. В своей статье для журнала «Энергетическая политика» он подчеркнул, что доля российских поставок нефти на энергорынке ЕС достигает 30%, а страны ОПЕК, на которые рассчитывали Вашингтон и Брюссель, уже заявили, что не смогут их компенсировать.
Отсутствие альтернативы
Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что американский план по поддержке Европы в случае её отказа от российской нефти изначально не имел под собой твёрдой экономической базы и был исключительно политическим продуктом.
«Политики США думали, что если закроются одни поставки, то откуда-нибудь возьмутся новые ресурсы, которыми можно будет перекрыть образовавшийся дефицит», — рассказал в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
С ним согласен и гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, нельзя просто удалить российскую нефть с рынка, потому что альтернативы таким объёмам не существует.
«И всё это происходит на фоне провала попыток США договориться о наращивании добычи нефти с Саудовской Аравией и прочими государствами Персидского залива. При этом в Евросоюзе понимают, что ждать обещанной Вашингтоном поддержки не стоит. В случае эмбарго им придётся пылесосить рынок, уговаривая оставшихся поставщиков перенаправлять нефть им, и выкладывать за неё круглые суммы», — пояснил аналитик в комментарии RT.
Однако, как отметил Сергей Пикин, та же Саудовская Аравия не заинтересована в увеличении нефтедобычи, так как понимает, что текущая ситуация с увеличением спроса на энергоресурсы создана искусственно и может быть чревата негативным структурным дисбалансом.
По его мнению, нереалистичен и вариант с замещением российской нефти объёмами из хранилищ США.
«Если переводить в дни, то американские резервы — это двухмесячный объём потребления всего мира. Но на щедрость США европейцам рассчитывать не стоит. Уже не раз они сталкивались с ситуацией, когда американцы втравливали их в какую-нибудь историю, а потом оставляли разбираться с последствиями самостоятельно», — сказал аналитик.
Если же вопреки здравому смыслу эмбарго будет введено, это «приведёт к краху европейской экономики, то есть фактически к самоубийству», считает Константин Симонов.
«В случае трезвого взгляда на вещи становится очевидным, что никакое эмбарго не остановит спецоперацию на Украине. Рассчитывать на то, что это будет иметь какие-то негативные последствия для РФ, тоже сложно, в то время как экономический ущерб для самой Европы будет колоссальным», — резюмировал эксперт.