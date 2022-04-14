«Поставки из других стран обойдутся дороже»: Путин заявил о задержке Западом оплаты российских энергоносителей

Владимир Путин заявил о сбоях при оплате поставок российских энергоресурсов недружественными странами. По словам президента, западные банки задерживают перевод денежных средств. Своими санкциями США и Евросоюз осложнили работу собственным финансовым организациям, объясняют аналитики. Так, зачастую банки не могут самостоятельно разобраться, какие именно операции подпадают под действующие в отношении Москвы ограничения. В этих условиях Владимир Путин заявил о необходимости повышать долю расчётов в национальных валютах и переориентировать поставки энергосырья на южные и восточные направления.

Санкции Запада в отношении Москвы привели к возникновению трудностей при расчётах за поставки энергосырья из России. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил президент страны Владимир Путин на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — рассказал Путин.

Наблюдаемая с конца февраля масштабная санкционная риторика США и Евросоюза осложнила работу самих западных банков, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в результате ограничений финансовые организации столкнулись с техническими сложностями при проведении операций.

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«Банки сейчас, видимо, не понимают, какие именно платежи подпадают под санкции, а какие — нет. В итоге они вынуждены перестраховываться, тормозить эти транзакции и оправлять их на проверку, из-за чего и происходят задержки», — пояснил собеседник RT.

В этой связи Россия намерена кардинально повысить долю расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли, сообщил Владимир Путин. Как напомнил президент, уже сегодня перед властями поставлена задача постепенно отказываться от использования долларов и евро при оплате энергоресурсов.

Для такого перехода Владимир Путин поручил как следует подготовить российский валютный рынок. Необходимо сделать так, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объёме обменять на рубли, пояснил президент.

«Отказ от ненадёжных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций — это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны, важная для сохранения и наращивания объёмов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с предсказуемыми партнёрами», — добавил Путин.

Как ранее отмечал президент, Запад своими санкциями и блокировкой российских резервов перечеркнул доверие к валютам Евросоюза и США. Таким образом, рассчитываться за энергосырьё долларами и евро для Москвы «не имеет уже никакого смысла», заявлял российский лидер.

В результате с 1 апреля в России по поручению Владимира Путина заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. Теперь Москва принимает оплату за своё энергосырьё только рублями.

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Для оплаты газа иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

Более того, по словам Владимира Путина, в настоящий момент европейские страны продолжают обсуждать отказ от сырьевых поставок из РФ. Так, на Западе пытаются «выдавить российских поставщиков» с рынка и найти им альтернативу.

Впрочем, как полагает президент, последствия такого шага могут стать болезненными для инициаторов данной политики. Это, в свою очередь, отразится на гражданах и конкурентоспособности экономики Европы, уверен российский лидер.

«Что здесь удивляет: так называемые партнёры из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует... Свободных объёмов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран — прежде всего, из Соединённых Штатов, — которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже», — отметил президент.

В поисках компромисса

Согласно последним оценкам Евростата, в 2020 году в общей структуре импорта газа ЕС на долю российского топлива приходилось примерно 46%. На тот момент активнее всего данный вид сырья у Москвы закупали Польша (55% поставок шли из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Венгрия (95%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).

На этом фоне заявления европейских властей о возможном отказе от российского сырья приводят к взвинчиванию потребительских цен, отметил Владимир Путин. По предварительным данным Евростата, в марте уровень годовой инфляции в еврозоне вырос до 7,5% — максимального уровня за всё время наблюдений.

Текущую ситуацию в Европе осложняет и растущая нехватка газа в резервах региона. По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), хранилища стран Евросоюза суммарно заполнены только на 27,3%. Наименьшими запасами топлива в процентном соотношении от объёмов хранилищ располагают Нидерланды (20,5%), Румыния и Словакия (по 19,6%), Венгрия (18,9%), Хорватия (18,3%), Болгария (16,1%), Австрия (14,4%) и Бельгия (12,9%).

Любопытно, что в сложившихся обстоятельствах некоторые европейские страны и компании уже согласились оплачивать российский газ рублями. В частности, о готовности перейти на новую систему расчётов заявили власти Венгрии.

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», — заявил 6 апреля венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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© Attila Volgyi/Xinhua

Как предположил в интервью RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, Венгрия могла бы стать новым энергетическим хабом Европы. Так, страна может начать в больших объёмах покупать газ у Москвы за рубли, после чего перепродавать топливо другим государствам региона, отказавшимся от расчётов в российской валюте.

«Теоретически такое развитие событий более чем реально. Другой вопрос, хватит ли у Венгрии пропускных мощностей для транспортировки газа в ЕС, и как это отразится на ценах для самого государства. Резкий рост объёмов закупки чётко даст понять, что Венгрия покупает газ не только для себя, но и для других стран. К тому же в контрактах Венгрии с «Газпромом» есть чётко обозначенный объём поставок. Следовательно, придётся либо заключать новый договор, но на других условиях, либо пересматривать текущий», — отметил Вавилов.

Эксперт при этом не исключил, что европейские компании начнут использовать и другие методы для обхода запретов ЕС. Так, например, бизнес может закупать газ у России за рубли не напрямую, а через посредников, считает аналитик.

Новый вектор

Тем не менее, как полагает Владимир Путин, в обозримой перспективе экспорт российских энергоресурсов в западном направлении будет сокращаться. В этой связи глава государства заявил о необходимости переориентировать поставки сырья на других покупателей.

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«Что касается экспорта энергоресурсов: нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов — железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток», — поручил Путин.

По словам Николая Вавилова, российские углеводороды уже сегодня пользуются высоким спросом на южном и восточном направлениях. Вместе с тем для переориентации более значительных объёмов экспорта потребуется определённое время, отметил специалист.

«Не зря Россия и Китай ускоряют строительство второй нитки газопровода «Сила Сибири», а с Пакистаном уже согласован «Пакистанский поток». Однако всё это займет ещё два-три года, да и Европа не сможет резко отказаться от нашего газа, даже несмотря на активный поиск альтернативных решений», — заключил Вавилов.