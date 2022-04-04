«Доверие фундаментально подорвано»: как санкции США против России могут отразиться на мировом статусе доллара

Президент США Джо Байден объявил о планах ввести новые санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Всего за последние полтора месяца против Москвы введено уже более 5,3 тыс. ограничений, включая блокировку части резервов Центробанка. Как отмечают в Кремле, своими действиями Соединённые Штаты подрывают доверие международного сообщества к американской валюте. Согласно оценке Международного валютного фонда, доля доллара в мировых денежных запасах опустилась до 58,8% — минимального уровня с 1995 года. При этом эксперты не исключают, что в течение нескольких лет показатель снизится до 50%, а ряд государств мира будут активнее переходить на расчёты в национальных валютах.

Администрация США намерена ввести новые санкции в отношении России. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил президент Джо Байден.

«Я буду добиваться новых санкций... Да, я буду продолжать наращивать санкции», — сказал он журналистам.

Тем временем правительство России продолжает работать над антикризисными инициативами на фоне вводимых ограничений. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Главная цель сейчас — поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес мог быстрее адаптироваться к новым условиям... Важно, чтобы наши быстрые, эффективные решения и дальше помогали конкретным людям, семьям, коллективам и экономике в целом», — подчеркнул Мишустин на встрече с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме.

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Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на решение Москвы начать спецоперацию по защите республик Донбасса.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние шесть недель против России было введено более 5,3 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В то же время западные страны заблокировали почти половину золотовалютных резервов России. Речь идёт о примерно $300 млрд, размещённых на счетах зарубежных банков и организаций.

В ответ на заморозку части средств Центробанк ограничил движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму. Более того, Москва решила полностью отказаться от расчётов в долларах и евро при продаже газа таким государствам. В соответствии с указом Владимира Путина, с 1 апреля Россия принимает оплату за энергосырьё только рублями.

«В ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла», — заявлял Путин.

Как отмечал президент, страны коллективного Запада подвели черту под надёжностью собственных валют и, по сути, объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Похожее мнение выразил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в текущих условиях международному сообществу придётся договариваться о новом финансовом миропорядке.

«Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов... Наступает эра региональных валют», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

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Любопытно, что по итогам 2021 года доля доллара в мировых резервах сократилась до 58,81%. Значение стало самым низким с 1995-го, о чём свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

Как следует из материалов организации, ещё в 2015 году примерно 66% глобальных денежных запасов были размещены в американской валюте. Заметное снижение показателя за последние несколько лет во многом связано именно с политическими решениями Вашингтона. Такую точку зрения в комментарии RT озвучил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Когда ещё торговая война США и Китая была в активной фазе, американские власти угрожали заморозить часть средств КНР, номинированных в долларах. Это стало первым сигналом того, что вложения в госдолг Соединённых Штатов уже не являются таким надёжным инвестиционным инструментом. Также Вашингтон проводил достаточно жёсткую политику в отношении Ирана и использовал санкции в качестве инструмента давления», — напомнил Разуваев.

Кроме того, определённое влияние на позиции доллара в мире оказали действия Штатов в период пандемии. Об этом RT рассказал главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

В 2020 году на фоне распространения коронавируса и массового введения локдаунов в большинстве государств ФРС США объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Федрезерв начал печатать доллары и накачивать финансовую систему страны деньгами для оперативного восстановления экономики от последствий COVID-19.

Действия американского регулятора позволили оживить деловую и потребительскую активность в США. Однако эмиссия ничем не обеспеченных долларов стала одной из главных причин рекордного повышения цен в самих Штатах и разгона инфляции в мире, отметил Гойхман.

«США исчерпали потенциал долларовой финансовой системы. Это видно по лихорадочным попыткам решить все политические, финансовые и экономические проблемы с помощью одного инструмента — доллара. Однако чем больше Вашингтон это делает, тем сильнее он подрывает уверенность других стран в незыблемости долларовой системы мирового хозяйства», — подчеркнул аналитик.

По мнению Гойхмана, если Вашингтон продолжит злоупотреблять своей валютой, доля доллара в мировых резервах может опуститься до 50% уже к 2027 году. Аналогичной оценки придерживается и Александр Разуваев.

«Доллар стал резервной валютой во многом из-за того, что экономика США была ориентирована на экспорт. Кроме того, Штаты воспользовались ситуацией после Второй мировой войны и потеснили британский фунт. С учётом размеров американской экономики всё это играло в пользу роста престижа и доверия к доллару. Впрочем, своими последними действиями в отношении России Вашингтон нанёс значимый удар по национальной финансовой системе. Доверие к ней фундаментально подорвано», — отметил Разуваев.

Торговый переход

Чем жёстче будут дальнейшие ограничения США, тем активнее другие страны будут переходить на расчёты в национальных валютах. Такое мнение ранее в интервью RT высказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Какой резон вести расчёты в долларах, если платёжные поручения о перечислении средств будут долго рассматриваться американскими банками на предмет соответствия или несоответствия той политике, которую проводят США? Экономика должна быть вне политики, а следовательно, и расчёты должны производиться своевременно и в срок — вне зависимости от того, как и что думают те или иные власти. Поэтому я думаю, что уход от долларовых расчётов в нынешней ситуации — это абсолютно объективная реальность», — отметил Силуанов.

По его словам, Россия в последние годы всё больше переходит на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами. В первую очередь речь идёт о Китае, Индии и государствах Евразийского экономического союза. Текущая тенденция будет продолжаться и дальше, заверил министр.

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Как отметил Марк Гойхман, Россия сегодня выступает в авангарде глобальной дедолларизации. Хотя отказ от использования американской валюты сейчас сопровождается определёнными экономическими потерями, в будущем это может окупиться более справедливым укладом мирового хозяйства, считает специалист.

Согласно оценке Александра Разуваева, переход на рублёвые расчёты за поставки сырья позволит повысить спрос на российскую валюту со стороны импортёров. Параллельно с этим в ближайшие годы будут укрепляться и позиции юаня, уверен специалист.

«Мир будет распадаться на валютные зоны. Китай будет создавать вокруг себя зону торговли в юанях. Россия будет кооперироваться с Белоруссией и Казахстаном. По мере отработки механизма оплаты в рублях к зоне будут присоединяться Узбекистан, Азербайджан, Турция и, возможно, Иран. При этом постепенный возврат долларов обратно в США грозит американской экономике значимым ростом инфляционных рисков. Не факт, что их рынок сможет переварить такой объём средств», — заключил Разуваев.