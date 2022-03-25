«Зеркальная мера»: Центробанк ограничил движение средств в недружественные страны

Банк России в ответ на частичную заморозку золотовалютных резервов Западом ограничил движение капитала в недружественные страны примерно на $300 млрд. Регулятор запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и выводить средства из финансовой системы страны. В течение полугода такие действия могут оказаться ощутимыми для западных государств, не исключают эксперты. В Центробанке подчеркнули, что избежать блокировки части резервов было невозможно. Так, ЦБ традиционно держит некоторый объём денег за рубежом на случай различных форс-мажорных ситуаций. Между тем золотой запас страны остаётся в хранилищах Банка России.

В ответ на блокировку части золотовалютных резервов (ЗВР) России Центробанк ограничил движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму. Об этом в пятницу, 25 марта, заявили в ЦБ.

«После заморозки резервов Банка России в долларах США и евро Россия применила по сути зеркальную меру. Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы», — сообщил регулятор в своём Telegram-канале.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на решение Москвы начать военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

В частности, западные государства заблокировали почти половину российских золотовалютных резервов. По оценке Минфина, речь идёт о заморозке денежных запасов страны на общую сумму порядка $300 млрд. Таким образом, аналогичный объём денежных средств подпадает и под ответные рестрикции Центробанка.

«Ограничения на движения капитала, видимо, распространяются на дивиденды по долговым бумагам и на вывод денег от продажи активов иностранцами. Сейчас такие действия кажутся не совсем сопоставимыми с санкциями Запада. Но если ответные меры будут иметь долгосрочное действие — хотя бы до лета, когда начинаются основные выплаты по дивидендам — эффект будет ощутимым», — предположил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По его словам, в текущих условиях зарубежные инвесторы не смогут выводить деньги из российских активов и проектов за границу, что позитивно отразится на экономике страны в целом. Более того, такое положение дел снижает давление на рубль и тем самым поддерживает нацвалюту, считает специалист.

По данным ЦБ, сейчас объём золотовалютных резервов России превышает $643 млрд. Часть этих запасов размещена на счетах зарубежных банков и организаций.

Отметим, что валютную и географическую структуру ЗВР Центробанк раскрывает с полугодовым лагом. По последним данным, в середине 2021 года основной объём резервов ЦБ приходился на долю евро (32,3%), золота (21,7%), доллара (16,4%), юаня (13,1%) и фунта стерлингов (6,5%). Остальные средства были распределены по другим валютам.

В США на тот момент было размещено 6,6% валютных резервов России, в Германии — 9,5%, во Франции — 12,2%, в Великобритании — 4,5%, в Японии — 10%, а в Китае — 13,8%. Ещё 5% Центробанк держал на счетах межгосударственных организаций. Золото между тем остаётся в России.

«Всё золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», — подчеркнули в ЦБ.

Вопрос хранения

Как отметили в регуляторе, избежать частичной заморозки российских резервов в долларах и евро было нельзя. Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заблокирована, пояснили в Центробанке.

ЦБ традиционно распределяет резервы по нескольким валютам и странам для минимизации рисков на случай различных внешних шоков. Так, например, при наступлении финансового кризиса серьёзно падают цены на экспортные товары, и происходит отток капитала из страны. На этот случай России выгодно держать часть ЗВР в тех государствах, с которыми Москва ведёт активную торговлю и в чьих валютах номинированы долги компаний, банков и правительства РФ.

В то же время для противостояния политическим кризисам стране необходимы резервы, на которые не могут повлиять санкции западных государств. По этой причине за последние годы ЦБ значительно увеличил долю золота и юаней в ЗВР.

Gettyimages.ru

«Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности — эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объём резервов в альтернативных активах», — пояснили в Центробанке.

При этом хранение всех резервов внутри России полностью лишает государство защиты от внешних кризисов, считают в ЦБ. Как напомнили эксперты регулятора, именно так страна жила в 1992—1999 годах.

«Это был практически непрекращающийся финансовый кризис. Именно поэтому Центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов», — подчеркнули в ЦБ.

Запретное золото

24 марта Минфин США ввёл очередной пакет санкций в отношении России. Новые ограничения распространяются на операции с золотом Центробанка. При этом речь не идёт о блокировке золотых резервов ЦБ, отметил в беседе с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Власти США считают, что все страны должны слушать их советы и исполнять американские законы. Сейчас Вашингтон пытается создать условия, при которых у России не будут покупать золото. Однако даже при таком запрете можно найти покупателей. Главное — предложить привлекательную цену», — считает Антонов.

Как отметил Александр Разуваев, до введения санкций объём операций с золотом между Россией и США был незначительным. Таким образом, эффект от нового запрета будет ещё меньше, чем от эмбарго на поставки российской нефти, считает специалист.

«В случае необходимости мы перенаправим операции с золотом на азиатские рынки. Интерес, например, может проявить Индия, где драгметалл пользуется весьма большим спросом», — заключил Разуваев.