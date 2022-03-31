«Предлагаем понятную и прозрачную схему»: Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Новый порядок расчётов вступает в силу с 1 апреля. При этом в случае отказа иностранных компаний покупать топливо за российскую валюту действующие контракты будут остановлены. По словам президента, Москва предлагает своим партнёрам понятную и прозрачную схему проведения операций: зарубежный бизнес должен будет открывать валютные и рублёвые счета в Газпромбанке и через них оплачивать поставки энергосырья. Вместе с тем прекращение закупок газа у РФ может серьёзно ударить по экономике и рядовым гражданам Европы, считают специалисты.

В четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке торговли природным газом. Согласно документу, все расчёты за поставки сырья недружественным странам планируется полностью перевести на рубли.

«Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — заявил Путин.

В соответствии с указом главы государства уполномоченным для проведения операций назначен Газпромбанк. Организация начнёт открывать иностранным покупателям два специальных счёта: валютный и рублёвый.

Для покупки газа зарубежная компания должна будет сначала перевести свои деньги на валютный счёт Газпромбанка. Затем на Московской бирже банк обменяет полученную валюту на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт покупателя. После этого иностранный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

«Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей — со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — подчеркнул Владимир Путин.

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Как отметил российские лидер, решение о переводе сделок по оплате газа на рубли принято в ответ на санкции Запада. Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические ограничения. Так западные государства реагируют на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим многие международные компании объявили об уходе из РФ, а почти половина золотовалютных резервов ЦБ оказалась заморожена.

«На самом деле что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно. Так, естественно, продолжаться не может», — заявил президент.

По его словам, в случае дальнейших поставок газа за доллары и евро новые денежные поступления в иностранной валюте вновь могут быть заблокированы. На этом фоне переход на рублёвые расчёты глава государства назвал важным шагом по укреплению финансово-экономического суверенитета России.

В дальнейшем Москва продолжит последовательно двигаться в этом направлении, добавил Путин. Как пояснил президент, в своей внешней торговле Россия будет увеличивать долю операций в рублях и валютах своих надёжных партнёров.

«Россия дорожит своей деловой репутацией. Мы соблюдаем и впредь будем соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам, продолжим поставлять газ в установленных объёмах — хочу это подчеркнуть — и по ценам, определённым в действующих, долгосрочных контрактах», — заверил президент.

Стадия отрицания

Отметим, что Запад сегодня выступает против инициативы России. Так, страны G7 уже заявили о нежелании выполнять требования Москвы и покупать топливо за рубли. Вместе с тем у государств Европы сегодня нет возможности отказаться от российского газа, считают эксперты.

Согласно последним оценкам Евростата, в 2020 году в общей структуре импорта газа ЕС на долю российского топлива приходилось примерно 46%. На тот момент активнее всего данный вид сырья у Москвы закупали Польша (55% поставок шли из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).

«Если европейские страны сейчас полностью прекратят закупать газ у России, то в ближайшие два-три года им придётся мёрзнуть, топить печки углём и нефтью. А цены на эти энергоресурсы моментально взлетят», — рассказал RTсотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Текущую ситуацию в Европе осложняет и растущая нехватка газа в резервах региона. По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), хранилища стран Евросоюза суммарно заполнены только на 26,4%. Наименьшими запасами топлива в процентном соотношении от объёмов хранилищ располагают Германия (26,4%), Франция (22,2%), Нидерланды (21%), Венгрия (19,2%), Болгария (17%), Хорватия (16,7%), Бельгия (13,2%) и Австрия (13%).

РИА Новости

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В текущих условиях европейские власти активно призывают население и бизнес максимально сократить потребление газа. Впрочем, такие действия остаются сомнительными, считает Владимир Путин.

«Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену. Какой-то популизм наизнанку — людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок, и всё это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных лишений ради абстрактной североатлантической солидарности», — отметил президент.

По словам российского лидера, в сложившихся обстоятельствах США пытаются перевести Европу на более дорогой сжиженный природный газ (СПГ). Это, в свою очередь, может подорвать конкурентоспособность компаний ЕС, привести к потере миллионов рабочих мест и падению уровня жизни европейцев из-за возросших потребительских цен, уверен Путин.

Более того, как полагает Николай Переславский, в настоящий момент поставки СПГ из США не смогут полностью заменить российский газ. Таким образом, все заявления Запада о серьёзном наращивании экспорта американского топлива в ЕС специалист считает спекуляцией.

«В Европе нет такого количества терминалов, ориентированных на СПГ. При этом для наращивания добычи нужно время, а у США есть и свои обязательства по экспорту, которые нужно выполнять. Поэтому отказ Европы от российского газа крайне негативно отразится на всей деятельности региона — от производств до коммунальных счетов, поскольку газ будет дорожать ежечасно, попутно обновляя исторические максимумы», — предполагает Переславский.

Примечательно, что уже сейчас в Европе наблюдается рекордное удорожание целого ряда товаров и услуг. По оценкам Евростата, общий уровень годовой инфляции в странах еврозоны впервые в истории достиг 5,8%. При этом, как полагает Николай Переславский, уже в мае показатель может достигнуть 10%, если ЕС перестанет закупать газ у России.

«Коммунальные счета станут неподъёмными. Властям придётся либо самостоятельно их оплачивать, либо банкротить граждан. Производство будет дороже, как следствие — возрастёт себестоимость и отпускная цена товаров. Так что пока Европа реально не сможет хоть как-то заместить российский газ, ей, судя по всему, придётся обходить свои же ограничения и покупать природные ресурсы за рубли», — подчернил специалист.

Воздушная поддержка

Владимир Путин также дал ряд поручений по развитию авиационной отрасли. В частности, глава государства распорядился запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах.

Предполагается, что инициатива будет действовать с апреля по октябрь 2022 года. На эти цели президент предложил направить 110 млрд рублей и при необходимости увеличить финансирование в дальнейшем.

«Нужно, безусловно, поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний и, что принципиально важно, сделать это нужно не за счёт пассажиров… не перекладывая на граждан дополнительные расходы, а, напротив, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан расширять возможности для перевозок», — подчеркнул Путин.

Программа субсидий позволит избежать резкого повышения стоимости авиабилетов для граждан, считает член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. По его словам, при текущих обстоятельствах цена авиаперелёта по стране могла бы увеличиться на 30—40%.

«Это произошло бы в основном из-за того, что крупные авиакомпании лишились своих зарубежных рейсов, на которых получали наибольшую прибыль. Теперь они вынуждены окупать своё существование за счёт повышения тарифов на внутренних рейсах. Но, возможно, средства государства на поддержку авиаотрасли повлияют на ситуацию», — отметил Янков в беседе с RT.

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Помимо этого, глава государства поручил обеспечить гражданам возврат денег за билеты на отменённые международные и внутренние рейсы. Одновременно власти компенсируют расходы аэропортов юга и центральной части России, которые были вынуждены объявить о простое.

По поручению Владимира Путина, кабмин должен будет подготовить меры для решения проблемы лизинговых платежей и выплат по аккредитивам для авиакомпаний. Кроме того, до 1 июня необходимо утвердить комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года. В рамках инициативы планируется обязать промышленные компании поставлять технику для нужд российской авиации.

«В горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолётов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти, и это, конечно, шанс для производителей авиационной техники, — конечно, с обеспечением высокого уровня качества, надёжности и экономической эффективности нашей техники», — подчеркнул Путин.