Дрожь Берлина: Германия ввела режим предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа

Власти Германии запустили этап раннего предупреждения в рамках чрезвычайного плана действий, связанного с возможным прекращением поставок российского газа. Как заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, страны G7 не собираются выполнять требование Москвы и покупать топливо за рубли. Впрочем, как отмечают эксперты, сейчас Европе нечем заменить сырьё из РФ. На этом фоне отказ от импорта российского газа может серьёзно ударить как по европейской промышленности, так и по рядовым потребителям в регионе. В Госдуме тем временем призывают западных партнёров более серьёзно отнестись к вопросу рублёвых взаиморасчётов. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, ЕС изолировал себя собственными санкциями, и теперь за принятые решения придётся отвечать.

Власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа. Об этом в среду, 30 марта, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. По его словам, сейчас в республике действует этап раннего предупреждения.

«Кризисный штаб анализирует и оценивает ситуацию с поставками, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры для повышения их надёжности. Федеральное правительство делает всё возможное для обеспечения безопасности поставок в Германию», — сообщил Хабек во время пресс-конференции.

Всего в чрезвычайном плане ФРГ по газу предусмотрены три критических стадии. Первая подразумевает этап раннего предупреждения, вторая — уровень тревоги, а третья — введение режима ЧС.

Как объяснил Хабек, запуск чрезвычайного плана действий связан с решением России о переводе оплаты за поставки газа на рубли. Инициативу Москвы немецкий министр назвал нарушением текущих контрактов, в связи с чем Германия и другие страны G7 отвергают требование рассчитываться за топливо в российской валюте.

Вместе с тем РФ может приостановить поставки своего газа при отказе ЕС платить рублями. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для Москвы нецелесообразно заниматься «всеевропейской благотворительностью».

«Газ бесплатно никто поставлять не будет. Это просто невозможно. Оплачивать его можно только в рублях... Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против Российской Федерации», — отметил Песков.

Напомним, о планах перевести расчёты за российский газ на рубли 23 марта объявил Владимир Путин. По словам президента, санкционная риторика западных стран и, в частности, блокировка резервов ЦБ перечеркнула доверие к валютам Евросоюза и США. В результате рассчитываться за энергосырьё долларами и евро для России «не имеет уже никакого смысла», считает глава государства.

«Коллективный Запад фактически подвёл черту под надёжностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — заявил Путин.

Президент поручил правительству и Центробанку до 31 марта подготовить комплекс мер для изменения валюты расчётов. Предполагается, что зарубежные партнёры получат возможность совершать сделки в рублях, а покупать российскую валюту будут на внутреннем рынке РФ. «Газпром» при этом должен будет внести корректировки в действующие контракты на поставку топлива.

«Власти Европы сами создали ситуацию, при которой России стало опасно принимать оплату за экспорт в валютах недружественных стран. Теперь же в самом ЕС заявляют о нарушении условий договора на поставку газа. Поэтому возникает всё больше вопросов об адекватности текущих решений европейского и, в частности, немецкого руководства», — отметил в разговоре с RT старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

AP

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Как подчеркнул специалист, в самой Германии уже звучат заявления представителей промышленности о рисках остановки химических, сталелитейных и других предприятий в случае отказа от российского газа. Причём о подобных угрозах ранее заявлял и немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Речь идёт о том, что мы не сможем обеспечивать некоторые отрасли необходимым теплом… и об огромном количестве рабочих мест, поскольку большое количество промышленных процессов зависит от применения угля, газа и нефти», — говорил Шольц.

Без альтернатив

Отметим, что Москва является главным поставщиком энергосырья в Европу. Согласно последним оценкам Евростата, в 2020 году в общей структуре импорта газа ЕС на долю российского топлива приходилось примерно 46%. На тот момент активнее всего данный вид сырья у Москвы закупали Польша (55% поставок шли из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).

В текущих условиях у Европы нет возможности отказаться от российского газа и в короткие сроки найти ему альтернативу. Таким мнением в беседе с RT поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«В долгосрочной перспективе всё равно придётся договариваться, так как заменить российский газ Европе пока нечем. Но эти споры чреваты резким ростом цен. Если переговоры затянутся, стоимость сырья может достигнуть $5—6 тыс. за тысячу кубометров, а ближе к зиме котировки могут дойти и $10 тыс. Это сильно ударит по уровню жизни европейцев и промышленности региона. Возникает вопрос, стоили ли санкции того, чтобы убить экономику ЕС», — отметил Пикин.

С начала 2022 года газ на европейском рынке подорожал почти в два раза и сегодня торгуется вблизи €122 за МВт⋅ч или около $1400 за 1 тыс. кубометров. Между тем, ещё в начале марта котировки ненадолго приближались к отметке $4000 за 1 тыс. кубометров — впервые за всю историю.

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По словам экспертов, ситуацию осложняет растущая нехватка топлива в странах ЕС. По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), хранилища стран Евросоюза суммарно заполнены только на 26,4%. Наименьшими запасами топлива в процентном соотношении от объёмов хранилищ располагают Франция (22,2%), Нидерланды (20%), Венгрия (19,2%), Болгария (17%), Хорватия (16,6%), Бельгия (14%) и Австрия (12,9%). В Германии это значение составляет около 26,6%.

«Изначально хранилища в Европе создавались на случай очень высокого спроса, например, во время аномальных морозов. В этом случае топливо оперативно выкачивали из резервов, чтобы не тратить время на поставки по трубопроводу. То есть хранилища не были основным источником потребления до недавнего времени, но в эту зиму европейцы забрали оттуда весь газ подчистую. Сейчас у ЕС осталось около 25 млрд кубометров газа, хотя годовое потребление почти в 20 раз выше», — отметил Сергей Пикин.

В текущих условиях немецкие власти активно призывают население и бизнес максимально сократить потребление газа. Впрочем, такая мера лишь ненадолго отсрочит негативные последствия, уверен Антон Быков.

«Без российских поставок Германия даже при жёсткой экономии и максимальной скупке более дорогого сжиженного газа у других поставщиков, вероятно, сможет дотянуть до следующей осени. Но это будет означать экономическую катастрофу во время отопительного сезона 2022—23 годов», — предположил эксперт.

Вопрос оплаты

По словам экспертов, уже сегодня у Европы есть возможность оплачивать газ рублями. Как объяснил Сергей Пикин, сейчас операции проходят через корреспондентские счета в европейских банках, после чего деньги поступают Москве. В случае перехода на рублёвые расчёты оплачивать топливо нужно будет уже через российские кредитные организации, что позволит обезопасить средства от возможной блокировки.

Как ожидается, для оплаты газа импортёры смогут покупать рубли на Московской бирже или напрямую у Центробанка. Впрочем, для этого европейцам придётся обходить собственные санкции, считает Антон Быков.

«После введения жёстких ограничений и всего того, что наговорили европейские политики перед своими избирателями, согласие на переход оплаты российского газа в рубли будет означать капитуляцию и двойные стандарты. Европа сама будет вынуждена искать механизмы обхода своих рестрикций», — отметил он.

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По подсчётам специалиста, в случае отказа Европы покупать российский газ потери Москвы в 2022 году могут составить около $48 млрд. В то же время ЕС рискует потерять примерно $300—350 млрд и столкнуться с падением ВВП на 2—2,5%.

На этом фоне европейским политикам необходимо перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Более того, спикер нижней палаты парламента заявил о целесообразности расширения списка поставляемых за рубли товаров. По его мнению, в перечень также должны войти нефть, лес, уголь, удобрения, металлы, зерно и масло.

«В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчётов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», — подчеркнул Володин.