Welt: Германия объявила старт первой ступени чрезвычайного плана по газу

Министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о начале этапа «раннего предупреждения» в соответствии с чрезвычайным планом правительства по газу, сообщает немецкая газета Die Welt. Эта мера связана с тем, что Россия намерена продолжать поставлять газ в Западную Европу только за рубли, от чего Германия и другие страны ЕС отказываются. Правительство подчёркивает, что дефицита газа в стране пока нет, но все должны максимально сократить его потребление.

На фоне украинского кризиса федеральное правительство Германии готовится к значительному ухудшению поставок газа, сообщает немецкая газета Die Welt. В связи с этим министр экономики Роберт Хабек объявил в среду в Берлине о начале этапа раннего предупреждения в соответствии с чрезвычайным планом по газовой ситуации.

По его словам, это мера предосторожности, а безопасность поставок по-прежнему гарантирована. Согласно правительственному аварийному плану, существует три уровня кризиса, и в чрезвычайной ситуации бытовые потребители будут надёжно защищены, отмечает издание.

«На данный момент нет никакого дефицита в поставках, — пояснил Хабек. — Тем не менее мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми на случай обострения ситуации со стороны России». По его словам, после объявления о запуске ступени раннего предупреждения была созвана кризисная группа. «Кризисная группа анализирует и оценивает ситуацию с поставками, чтобы — в случае необходимости — принять дополнительные меры для повышения надёжности поставок. Федеральное правительство делает всё возможное, чтобы продолжать обеспечивать надёжность поставок в Германии», — подчеркнул министр экономики.

Сейчас общее снабжение всех немецких потребителей газом по-прежнему гарантировано, заявили в министерстве. «Тем не менее отныне каждый потребитель газа — от бизнеса до частных домовладений — также обязан максимально сократить его потребление», — цитирует Die Welt заявление министерства.

Как поясняет Министерство экономики ФРГ, стадия раннего предупреждения означает, что в ведомстве соберётся кризисная команда, состоящая из представителей властей и поставщиков энергии. Поставщики газа и операторы газопроводов обязаны регулярно оценивать ситуацию для федерального правительства.

Государство пока не вмешивается. Газовые трейдеры и поставщики, операторы систем транспортировки и распределения принимают «рыночные меры» для поддержания поставок газа: по данным министерства, они включают использование гибких возможностей в сфере закупок, обращение к газовым хранилищам и оптимизацию потоков нагрузки.

Причина объявления уровня раннего предупреждения состоит в том, что Россия остаётся непреклонной в своём требовании об оплате поставок российского газа в Западную Европу в рублях. К четвергу (31 марта) по поручению президента Владимира Путина будут разработаны условия, чтобы сделать систему «простой, понятной, прозрачной и реализуемой» для европейских и международных покупателей газа, заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Никто не будет поставлять газ бесплатно, за него можно платить только рублями», — ещё раз подчеркнул он.

Как напоминает немецкая газета, на прошлой неделе Путин заявил, что Россия будет поставлять газ в Германию и другие «недружественные государства» только при условии оплаты в рублях. Это окажет поддержку российской валюте, которая сейчас находится под давлением. Однако группа экономических держав G7, включая Германию, а также Евросоюз в целом отказываются платить за газ в рублях.

В среду Хабек подтвердил, что если Россия будет принимать оплату за импорт газа только в рублях, это будет означать нарушение частных контрактов на поставку. Поэтому, чтобы быть готовыми к возможным ограничениям или сбоям в поставках, министерство объявило этап раннего предупреждения. Текущая ситуация в газовой сети тщательно отслеживается и оценивается.

Согласно плану действий в чрезвычайной ситуации, существует три уровня кризиса. Ступень раннего предупреждения означает наличие «конкретных, серьёзных и надёжных признаков» того, что может произойти событие, которое, вероятно, приведёт к значительному ухудшению ситуации с поставками газа — и, скорее всего, вызовет объявление тревоги, а затем и начало чрезвычайной ступени мер.

На аварийном уровне произойдёт «значительное нарушение» подачи газа. Государство должно будет вмешаться, в частности, для обеспечения газоснабжения «защищённых потребителей» — таких как частные домохозяйства, а также больниц, пожарных и полиции, поясняет Die Welt.