BFM TV: во Франции мэру пришлось закрыть бассейн из-за взлетевших цен на газ

В администрации французского города Уасель-сюр-Сен решили на шесть недель остановить работу муниципального бассейна из-за роста тарифов на электроэнергию, рассказывает BFM TV. Мэр города Стефан Барре пожаловался, что по сравнению с прошлым годом расходы на отопление бассейна увеличились в четыре раза и ему придётся экономить на всём, чтобы не выйти за рамки бюджета.

Отопительные котлы муниципального бассейна в Уасель-сюр-Сен остановят на шесть недель. Такое решение приняла мэрия, которая больше не может вписать в свой бюджет их работу.

СТЕФАН БАРРЕ, мэр Уасель-сюр-Сен (департамент Приморская Сена) из Французской коммунистической партии: Вот квитанция, которую мы оплатили в прошлом году: 40 тысяч евро. А с учётом взлетевших цен на газ на этот раз мы платим 165 тысяч евро за два месяца.

Расходы увеличились в четыре раза, но не только из-за роста цен на газ.

СТЕФАН БАРРЕ: НДС на тот же потребляемый объём был 6,7 тысячи, а сейчас я плачу 27 557.

Благодаря закрытию бассейна мэр рассчитывает сэкономить 50 тысяч евро, однако этого будет недостаточно. Теперь ему придётся экономить на всём.

СТЕФАН БАРРЕ: Уменьшить температуру в административных зданиях, спортивных комплексах, банкетных залах. Жители не поймут, если я подниму налоги.

Действительно, среди граждан есть те, кто одобряет такое решение:

ЖИТЕЛЬ УАСЕЛЬ-СЮР-СЕН: Мэр нужен, в том числе чтобы правильно распределить бюджет. Так что можно сказать, что в таком смысле это хорошее решение.

…и те, кто не думает, что рост цен мог привести к таким серьёзным последствиям:

ЖИТЕЛЬНИЦА УАСЕЛЬ-СЮР-СЕН: Я была очень удивлена, когда увидела шапку электронного письма, в которой говорилось, что это из-за роста цен на газ. Так или иначе, мы к этому шли, и для меня удивительно, что мэрия не может обеспечить работу бассейна.

Администрация просит властей вмешаться и требует регулирования тарифов за электроэнергию, как это было сделано для личного пользования.