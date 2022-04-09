«Опасный эксперимент»: чем для Германии может обернуться отказ от российского угля

ФРГ намерена отказаться от импорта российского угля в течение 120 дней, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, для поиска поставщиков Германии и её предприятиям «нужно немного времени». Ранее глава немецкого Минэкономики Роберт Хабек заявил, что немедленный отказ Берлина от импорта российского угля стал бы серьёзной проблемой для ФРГ. Он также признал, что из-за высоких цен на энергию страну ждёт «период новой бедности». По мнению экспертов, планы Германии отказаться от импорта российского угля за 120 дней — «опасный эксперимент», который Берлин решил поставить над собственным населением и промышленностью.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время пресс-конференции, что Берлин намерен отказаться от импорта российского угля в течение 120 дней.

«Нам нужно немного времени, предприятиям оно также необходимо», — отметил Шольц, говоря о необходимости быстро найти новых поставщиков угля.

Как пояснил канцлер ФРГ, переходный период в 120 дней перед введением окончательного эмбарго на российский уголь предусмотрен пятым санкционным пакетом ЕС против России. При этом, по словам политика, если отказ от импорта угля из России пройдёт быстрее, это будет хорошо.

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О новых рестрикциях в отношении России 8 апреля сообщила пресс-служба Совета Европы. В документе отмечается, что нынешние меры призваны «усилить давление на российское правительство и экономику». Пятый санкционный пакет предусматривает запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС из России с августа 2022 года.

Как отметил ранее глава немецкого Минэкономики Роберт Хабек в эфире телеканала ARD, Германия «не препятствует такому эмбарго», поскольку готова к нему. Вместе с тем он признал, что немедленный отказ Берлина от российского угля стал бы для ФРГ серьёзной проблемой.

«Если отказ от угля означал бы отказ от него прямо с завтрашнего дня... тогда у нас уже была бы большая проблема», — сказал глава Минэкономики Германии.

Кроме того, Хабек признал, что уже сейчас из-за высоких цен на энергию Германия переживает «период новой бедности».

«Цены на энергию настолько высоки, что некоторые люди уже вынуждены ужаться», — добавил министр.

Бундестаг

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© Hans-Peter Merten

Ранее о том, что Германия не может остановить снижение благосостояния своих граждан из-за того, что Берлину приходится «больше платить за импорт энергии», говорил и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Санкции (против России. — RT) уже носят беспрецедентный характер. Но они должны бить по режиму Путина, а не подрывать стабильность Германии. Если бы можно было решать только сердцем, я бы знал, что нужно делать. Но последствия (энергетического. — RT) эмбарго для нашей страны будут трагическими. При этом речь идёт даже не о деньгах, а о физической доступности энергии», — заявил он 3 апреля в интервью изданию Bild.

Европейский бойкот

Напомним, на саммите ЕС 10—11 марта лидеры стран Евросоюза приняли решение в кратчайшие сроки поэтапно избавиться от зависимости стран союза от импорта российских энергоносителей. Об этом говорилось в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК). В документе отмечалось, что государства ЕС призвали ЕК предоставить к концу марта план, чтобы «обеспечить надёжные поставки и доступные цены на энергоносители».

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23 марта пресс-служба Еврокомиссии сообщила об идее создания совместной переговорной группы под руководством ЕК, которая, по мнению Брюсселя, может «подготовить почву для будущего энергетического партнёрства» с ключевыми поставщиками.

При этом в Брюсселе признали, что с учётом «многообразия ситуаций», которые наблюдаются в государствах-членах с точки зрения структур их энергетики и рынка, а также степени взаимосвязанности «нет какого-то одного простого способа справиться с проблемой высоких цен на электроэнергию».

Позднее канцлер ФРГ в эфире телеканала ARD заявил, что Евросоюз столкнётся с проблемами в случае введения эмбарго на российские энергоносители. По словам Олафа Шольца, это вызовет масштабный экономический кризис на всей территории ЕС. Кроме того, он отметил, что резкий отказ от энергоресурсов из РФ негативно повлияет на рынок труда и промышленную отрасль. При этом Шольц напомнил, что в зависимости от российского импорта находится не только Германия, но и многие страны Восточной Европы.

«Многие из тех, кто публично говорит о том, что нужно делать (вводить эмбарго. — RT), сами, несмотря на это, продолжают закупать газ, нефть и уголь из России и сами до сих пор не приняли решения об эмбарго», — подчеркнул он.

«Будут сильно переплачивать»

По мнению замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, планы Германии отказаться от импорта российского угля за 120 дней — «опасный эксперимент», который Берлин решил поставить над собственным населением и промышленностью.

«Уголь — это не только энергоноситель, а ещё и сырьё, необходимое для металлургии, и используется в ряде других промышленных отраслей. Отказ от его поставок из РФ не может пройти для Германии безболезненно. Россия является крупнейшим поставщиком угля в ФРГ, обеспечивая порядка половины всего угольного импорта Германии. Заменить российские поставки будет крайне тяжело, а за 120 дней почти нереально, поскольку уголь других поставщиков в большинстве случаев уже законтрактован», — сказал Фролов в комментарии RT.

Эксперт назвал «абсурдом» ситуацию, при которой в ЕС и Германии вводят эмбарго на российский уголь, ещё не найдя альтернативных поставщиков.

«Евросоюз и ФРГ вводят эти ограничения, ещё не договорившись с другими поставщиками. И это большая ошибка. Я не вижу никаких признаков того, что немецкое правительство и брюссельское руководство действительно учли все последствия такого рода санкций. Они ставят под угрозу свою экономику, не понимая, чем будут парировать созданные риски», — заявил аналитик.

Фролов также пояснил, почему немецкое руководство и Брюссель говорят о сроке именно в 120 дней для отказа от импорта российского угля.

«Этот период должен закончиться в августе. Именно летом могут возникнуть обстоятельства, которые способны сильно повлиять на уровень спроса на уголь. Сила ветра в этот период может значительно снизиться, ветрогенераторы перестанут справляться, и у ФРГ появится потребность закупать уголь в больших количествах. За 120 дней Берлин надеется пройти летний пик спроса и сделать дополнительные запасы. Но это крайне нереалистичный сценарий», — считает эксперт.

Европа находится «в плену своих фантазий», считает Фролов. По его словам, в ЕС и ФРГ ошибочно полагают, что европейский рынок для других поставщиков сейчас крайне привлекателен.

«На деле это далеко не так. Рынок стран ЕС уступает азиатскому, где цены на уголь выше. В Брюсселе и Берлине наивно полагают, что после введения эмбарго на российский уголь к ним тут же прибегут другие поставщики сырья. Но так не бывает», — отметил эксперт.

При этом Россия легко сможет перенаправить свои угольные поставки на восток, считает Фролов.

«РФ расширяет Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб с тем, чтобы увеличить объём поставок угля на восточном направлении. Фактически это приведёт к тому, что большая часть угольного экспорта, ранее предназначавшегося для ФРГ и Европы в целом, может быть переброшена на восток», — заявил аналитик.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также считает, что отказ Берлина и ЕС от импорта российского угля негативно скажется на экономической ситуации в Германии и Европе в целом.

Еврокомиссия

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«Всё это приведёт к увеличению стоимости угля в ЕС. Переходный период чреват задержками и сбоями, так что возникнет дефицит угля, цена на который будет расти. На этом фоне поднимутся цены и на энергию для немецких и европейских потребителей, а также промышленного звена. При таких дорогих энергоресурсах многие производства станут экономически нерентабельными», — пояснил Юшков в комментарии RT.

По его словам, политика и антироссийские лозунги становятся более важными для Берлина и Брюсселя, чем благосостояние собственных граждан.

«Сейчас в Европе и Германии никто не думает про экономическую целесообразность, про своё население: все действия определяются политическими мотивами, причём антироссийскими. После эмбарго на уголь из РФ страны ЕС, особенно Германия, будут сильно переплачивать за этот энергоресурс. Многие предприятия ФРГ и Европы уже остановлены из-за энергетического кризиса, и этот процесс разрушения экономики Европы будет только продолжаться», — заключил Юшков.