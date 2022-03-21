«Стратегия ковровой бомбардировки»: как на Западе продолжают угрожать России новыми санкциями

Соединённые Штаты могут расширить санкции против России, включив в них в том числе ещё незатронутые секторы, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх. По его словам, в Вашингтоне прогнозируют, что экономика России под действием рестрикций сократится вдвое. Проработкой очередного пакета санкций занимаются и в Евросоюзе. Эксперты считают, что Запад переходит грани разумного, так как дальнейшие рестрикции будут усугублять положение внутри США и стран ЕС.

Вашингтон может расширить санкции против России, включив в них новые секторы экономики и новые фамилии. Об этом в интервью американской телекомпании CBS заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

«(Мы можем. — RT) взять те меры и санкции, которые мы уже применили, и расширить их действие. Применить их в большем количестве отраслей», — сказал он.

По словам чиновника, потенциальной целью являются банки и «командные высоты в российской экономике», среди которых он назвал нефтегазовую отрасль.

«Лучшие прогнозы, которые я сейчас вижу, говорят о том, что экономика России станет в два раза меньше, чем была до вторжения», — заметил Сингх.

При этом он признал, что в Вашингтоне «не гордятся страданиями российского народа».

«Мы тут не ковбойствуем, нажимая на кнопки, чтобы уничтожить экономику», — рассказал чиновник.

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В тренде

В Евросоюзе также стараются не отставать от Соединённых Штатов в санкционном давлении на Москву. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил перед заседанием Совета ЕС о намерении министров иностранных дел союза обсудить 21 марта возможность отказа от импорта нефти из России. Помимо этого, по сообщению главы МИД Словении Анже Логара, на повестке — предложение закрыть порты для российских судов.

Между тем в Швеции поддержали инициативу по прекращению импорта газа и нефти из России. Однако, по признанию главы МИД страны Анн Линде, прибывшей на встречу министров, королевству в этом вопросе легче поддерживать эту меру, так как его напрямую это не затрагивает.

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«Американцы при этом останутся при своих — это очевидно — и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придётся тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запрет на экспорт российских энергоресурсов в США и Великобританию мало коснётся России, так как поставки туда были невелики. При этом он заметил, что при отказе Запада от российской нефти цены на неё в мире подскочат от $300 до $500 за баррель.

По словам Новака, у России есть возможность диверсификации поставок нефти с Запада на Восток и создания новых логистических цепочек. К тому же российские нефтяные компании уже работают в этом направлении, добавил вице-премьер.

Обратный эффект

Продолжая обсуждать санкционное давление на Россию, на Западе тем не менее признают, что рестрикции бьют и по его интересам тоже. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта в телеобращении к нации выступил с предупреждением, что рестрикции ударят и по самим французам. В частности, по его словам, больше всего пострадают те секторы экономики страны, которые зависят от импорта сырья из России или экспортируют туда товары.

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18 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила социально-экономические последствия от событий на Украине и введения ограничений в отношении РФ с разрушениями от землетрясения. По её словам, нынешняя ситуация приведёт к замедлению темпов экономического роста и повышению инфляции, что отразится на всей мировой экономике и затронет наиболее уязвимые страны.

В Великобритании же признали, что рестрикции против России «не обходятся даром» и власти не смогут полностью защитить своих граждан от последствий этих ограничений.

«Я не могу притворяться, что будет легко, что правительство может решить все проблемы, а я могу полностью защитить людей от трудных времён, которые нас ждут», — заявил 20 марта в интервью телеканалу Sky News глава Минфина Соединённого Королевства Риши Сунак.

Негативное влияние введённых санкций отметили и в Италии. Так, группа итальянских депутатов Европейского парламента направила письменное обращение к Еврокомиссии, в котором отметила, что рестрикции приведут к потерям для итальянского экспорта в размере €10 млрд. Они также напомнили, что итальянские компании сельскохозяйственного сектора с 2014 года потеряли €1,5 млрд из-за введённых мер в отношении России.

На зависимость предприятий ЕС от российской нефти указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По его словам, от российских поставок зависят нефтеперерабатывающие заводы в восточной и западной частях Европы.

На этом фоне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами подчеркнул, что Будапешт не поддержит санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения страны.

Об отсутствии намерений прекращать сотрудничество с российским «Газпромом» заявил и премьер-министр Болгарии Кирил Петков на брифинге в Греции, где инспектировал строительство болгаро-греческого газопровода.

Напрасные усилия

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что все попытки коллективного Запада оказать давление на Россию через санкции не принесут ожидаемых результатов.

«С точки зрения влияния на российское руководство санкции не просто нецелесообразные и неэффективные — они приводят к обратному эффекту, сплочению общества», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Он также подчеркнул, что США не дадут Евросоюзу выйти из этой санкционной кампании, даже если рестрикции будут для него разрушительны.

«Вашингтону непринципиально, под каким предлогом вводить ограничения. Главное, что эти санкции были разработаны заранее и они будут максимально вводиться и расширяться в дальнейшем, потому что в этом контексте для США неприемлемы любые национальные интересы России», — добавил аналитик.

При этом, как отметил политолог Малек Дудаков, ЕС даже при большом желании не сможет вырваться из-под влияния США.

«На фоне этого кризиса у Европы нет никакой субъектности, они полностью движутся и находятся в русле внешней политики Вашингтона. Поэтому здесь им приходится поступаться своими экономическими интересами, чтобы участвовать в этой санкционной войне, развязанной США», — пояснил в интервью RT эксперт.

Однако, как указал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, ставки для европейцев в этом вопросе значительно выше, чем для США.

«Если эти прерывания (поставок энергоносителей из России. — RT) будут, значит, возникнет дефицит топлива, высокие цены на европейском топливном рынке... Это будет шок для мировой экономики», — сказал RT специалист.

Справедливость его прогноза подтвердил и замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Очевидно, что это приведёт к резкому росту цен на нефть, а потоки из России, пусть и с дисконтом, будут со временем переориентированы на другие рынки — прежде всего Азия, возможно, Турция и Латинская Америка. Мы будем продавать меньше, но получать больше по сравнению с докризисным уровнем выручки», — отметил он в беседе с RT.

Тем не менее, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков, нынешние санкции только укрепляют Россию изнутри.

«Тут выиграет тот, у кого воля сильнее. У России сегодня только два пути: либо мы создаём свой собственный мир, либо становимся кочегарами большого лайнера под названием «Объединённый Запад», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

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В свою очередь, Малек Дудаков заметил, что в США старательно закрывают глаза на очевидный вред санкций для их союзников.

«В Вашингтоне не хотят понимать, что санкции являются обоюдоострыми и бьют уже и по экономикам их союзников, ведя к энергетическому кризису. Потому что его стратегия направлена на то, чтобы такой ковровой бомбардировкой уничтожить экономику России. Для этого в США будут хвататься за любые поводы для рестрикций, в том числе и за провокации», — пояснил в интервью RT аналитик.

По его мнению, тот факт, что на Западе уже озвучиваются мысли об использовании «российской химической атаки» как предлога для новых ограничений, говорит о том, что Москве нужно быть настороже.

«Мы уже видели на примере Сирии, когда инсценировались подобного рода химические атаки для того, чтобы обвинять в этом сирийскую армию. Очевидно, что схожие провокации могут быть реализованы и на территории Украины руками местных националистов. Здесь необходимо быть начеку и препятствовать любым возможным поползновениям со стороны провокаторов», — резюмировал Дудаков.