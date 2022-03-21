Аналитик Юшков назвал последствия возможного отказа ЕС от российской нефти
- AFP
- © Kenzo TRIBOUILLARD
Как объяснил Юшков, ставки для европейцев в этом вопросе значительно выше, чем для США.
Он пояснил, что после решения американцев отказаться от российской нефти произошёл обмен рынками сбыта.
В случае с Европой риски того, что будут прерывания в рамках переходного периода, значительно больше, подчеркнул собеседник RT.
«Если эти прерывания будут, значит, возникнет дефицит топлива, высокие цены на европейском топливном рынке... Это будет шок для мировой экономики», — заключил специалист.
Ранее стало известно, что Моравецкий ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.