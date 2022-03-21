Аналитик Юшков назвал последствия возможного отказа ЕС от российской нефти

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.

Как объяснил Юшков, ставки для европейцев в этом вопросе значительно выше, чем для США.

Он пояснил, что после решения американцев отказаться от российской нефти произошёл обмен рынками сбыта.

В случае с Европой риски того, что будут прерывания в рамках переходного периода, значительно больше, подчеркнул собеседник RT.

«Если эти прерывания будут, значит, возникнет дефицит топлива, высокие цены на европейском топливном рынке... Это будет шок для мировой экономики», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Моравецкий ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.