Аналитик Юшков назвал последствия возможного отказа ЕС от российской нефти

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.
Аналитик Юшков назвал последствия возможного отказа ЕС от российской нефти
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Как объяснил Юшков, ставки для европейцев в этом вопросе значительно выше, чем для США.

Он пояснил, что после решения американцев отказаться от российской нефти произошёл обмен рынками сбыта.

В случае с Европой риски того, что будут прерывания в рамках переходного периода, значительно больше, подчеркнул собеседник RT. 

«Если эти прерывания будут, значит, возникнет дефицит топлива, высокие цены на европейском топливном рынке... Это будет шок для мировой экономики», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Моравецкий ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить