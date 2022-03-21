Премьер Польши надеется, что Байден надавит на страны ЕС по вопросу российской нефти

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.
Премьер Польши надеется, что Байден надавит на страны ЕС по вопросу российской нефти
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Я надеюсь на то, что визит господина Байдена (в Брюссель. — RT) будет тем дополнительным элементом давления на временами слишком медленно действующих лидеров Европейского союза», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Такое заявление он сделал после встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Польский премьер намерен убеждать глав стран Евросоюза отказаться от импорта российской нефти.

«На форуме Европейского совета это будет мой абсолютно главный постулат, чтобы весь Европейский союз отказался как можно быстрее от того, что является главным источником дохода для России. А главным источником дохода является нефть», — сказал политик.

Вместе с тем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напомнил, что нефтеперерабатывающие предприятия ЕС полностью зависят от поставок нефти из России.

В Кремле отмечали, что такое эмбарго повлияло бы на мировой нефтяной рынок, тогда как «американцы при этом останутся при своих».

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