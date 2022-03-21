Песков: эмбарго на поставки нефти из России серьёзно ухудшит энергобаланс в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможности эмбарго на поставки российской нефти.

«Действительно, насколько мы знаем, эта тема эмбарго на поставки нефти, она активно обсуждается. Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причём очень серьёзно, на мировой нефтяной рынок», — сказал Песков.

По его словам, это затронет Европейский континент, а «американцы при этом останутся при своих».

«Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придётся тяжело», — заявил он.

Ранее стало известно, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти на фоне ситуации на Украине.