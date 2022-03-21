Песков: эмбарго на поставки нефти из России серьёзно ухудшит энергобаланс в Европе

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможности эмбарго на поставки российской нефти.
Песков: эмбарго на поставки нефти из России серьёзно ухудшит энергобаланс в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © pandemin

«Действительно, насколько мы знаем, эта тема эмбарго на поставки нефти, она активно обсуждается. Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причём очень серьёзно, на мировой нефтяной рынок», — сказал Песков.

По его словам, это затронет Европейский континент, а «американцы при этом останутся при своих».

«Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придётся тяжело», — заявил он.

Ранее стало известно, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти на фоне ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить