Премьер Нидерландов заявил, что предприятия ЕС полностью зависят от российской нефти

Нефтеперерабатывающие предприятия ЕС полностью зависят от поставок нефти из России, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Слишком много нефтеперерабатывающих заводов в восточной и западной части Европы по-прежнему полностью зависят от российской нефти, а с газом дело обстоит ещё хуже», — цитирует его Reuters.

Нидерландский премьер призвал уменьшить зависимость Европы от российской нефти как можно скорее, однако признал, что отказаться от поставок из России в кратчайшие сроки не представляется возможным.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти.

В феврале министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявлял, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.