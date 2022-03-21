Цена суверенитета: почему в ФРГ предложили возобновить переговоры с США по спорному соглашению о торговле

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил с предложением о возобновлении переговоров с США по соглашению о свободной трансатлантической торговле. По его словам, сейчас из-за ситуации на Украине особенно важны свободные экономические отношения с партнёрами, разделяющими определённые ценности. Переговоры по договору о создании зоны свободной торговли между ЕС и Соединёнными Штатами шли с 2013 по 2016 год и закончились провалом из-за отказа Вашингтона менять условия, невыгодные для европейцев. Аналитики не исключают, что в случае начала нового раунда дискуссии стороны, с учётом нынешней геополитической ситуации, всё же смогут договориться. Однако с большой долей вероятности торгово-инвестиционные правила будет всё равно устанавливать Белый дом, считают эксперты.

Евросоюз должен воспользоваться предстоящим визитом президента Джо Байдена в Брюссель и начать новый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между США и ЕС. Такое мнение в интервью газете Handelsblatt высказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Мы должны возобновить переговоры по соглашению о трансатлантической свободной торговле. Как раз сейчас, во время кризиса, становится очевидно, насколько важна свободная торговля с партнёрами во всём мире, которые разделяют наши ценности», — подчеркнул министр.

Президент США примет участие в саммите ЕС, который пройдёт в Брюсселе 24 и 25 марта. Также там запланирована встреча лидеров «Большой семёрки».

Забытое соглашение

Напомним, в 2013—2016 годах между Евросоюзом и США шёл интенсивный диалог по соглашению о создании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнёрства (TTIP).

Предполагалось, что эта сделка должна была позволить снизить тарифы и устранить регуляторные барьеры в бизнесе между ЕС и Соединёнными Штатами, фактически уравняв требования к компаниям в обоих экономических пространствах.

Однако вскоре отдельные политические силы начали выступать против того, чтобы заключить соглашение на первоначальных условиях. Так, утверждалось, что TTIP негативно скажется на европейских аграриях, продукцию которых на региональном рынке будут вытеснять более дешёвые из-за сниженных или вовсе нулевых тарифов американские товары.

Протесты против соглашения о свободной трансатлантической торговле в Германии

AP

© Jens Meyer

Вдобавок скептики отмечали, что из-за различных подходов к стандартизации товаров качество продуктов на общем рыночном пространстве может значительно снизиться.

Также критики соглашения указывали, что оно даёт большие преференции транснациональным корпорациям и даже наделяет их правом подавать в суд на правительства различных стран.

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Вскоре в Европе начались протесты против подписания соглашения о создании TTIP, самые масштабные акции прошли в Германии.

В то же время Брюссель и Вашингтон не смогли достичь компромисса по условиям соглашения из-за острых разногласий о квотах и регуляторных нормах. В итоге в августе 2016 года министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что переговоры по трансатлантической свободной торговле фактически провалились.

Тогда он обратил внимание на то, что по итогам 14 раундов встреч стороны не согласовали ни одну из 27 глав документа. По его словам, европейцы отказались подчиняться требованиям США.

В свою очередь, занимавший пост госсекретаря Франции Арлем Дезир заявил, что договор не будет подписан, так как американская сторона представила «абсолютно незначительные» предложения относительно обеспечения возможностей доступа европейских товаров на внутренний рынок США.

В 2018 году, на фоне торгового противостояния между США и ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против начала новых переговоров между Евросоюзом и Америкой о трансатлантическом торговом партнёрстве, поскольку условия для этого не сложились.

«Я не поддерживаю идею того, чтобы мы включились в новые переговоры о большом торговом соглашении по примеру TTIP, поскольку текущий контекст не позволяет этого», — приводит слова Макрона ТАСС.

Российский фактор

В контексте новой инициативы германского министра стоит напомнить, что целый ряд европейских компаний после начала спецоперации на Украине приостановили свою деятельность в России, включая инвестиционные проекты, и прекратили доставку товаров в РФ.

США и страны ЕС ввели масштабные экономические санкции против Москвы, включая значительные ограничения в торговле. В то же время Евросоюз, США, Канада и Япония объявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. Эти меры означают, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами.

Президент США Джо Байден

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© Patrick Semansky

При этом ещё недавно Россия была одним из главных торговых партнёров Евросоюза. Так, по данным Евростата, по состоянию на июнь 2021 года РФ входила в пятёрку лидеров по торговле с ЕС, опережая такие страны, как Турция, Япония и Южная Корея.

Как считают аналитики, Европа спешно пытается реанимировать переговоры по трансатлантическому торговому соглашению преимущественно из-за сложной ситуации, в которой оказался ЕС из-за кризиса на Украине.

«Это попытка рамочно оформить новые взаимоотношения между европейскими странами и США, прежде всего в энергетическом секторе — в связи с кризисом на Украине и изменением цен на энергоносители, рисками сокращения поставок со стороны России. Причём по большому счёту это обусловлено мерами, которые они сами приняли фактически против себя», — пояснил в комментарии RT доктор политических наук Андрей Манойло.

С его точки зрения, в нынешней ситуации стоит ожидать, что ЕС будет более лоялен к условиям нового соглашения.

«Это не означает, что переговоры будут лёгкими, но всё равно они договорятся, серьёзные проблемы не возникнут. Тем более что администрация Байдена сейчас приняла промежуточную стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что с Европой будут выстраиваться партнёрские, полноправные отношения — на контрасте с действиями администрации Трампа», — полагает Манойло.

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Впрочем, он уверен, что США обязательно воспользуются ситуацией для получения дополнительных рычагов влияния на своих партнёров и европейцы будут играть по правилам, которые определил Белый дом.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, со своей стороны, напомнила, что министр финансов ФРГ Линднер также является председателем Свободной демократической партии Германии, которую традиционно поддерживают крупные промышленники и предприниматели.

«Выдвигая подобное предложение, он, будучи министром финансов ФРГ, подыгрывает своему электорату и играет на руку крупным корпорациям, поскольку в перспективе запуск такого соглашения будет выгоден именно им. В то же время малый и средний бизнес Германии сейчас испытывает огромные сложности в связи с ростом цен на энергоносители, что непосредственно сказывается на себестоимости продукции на всех этапах производства», — подчеркнула Федосова в разговоре с RT.

По её мнению, Европа, включившись в санкционную гонку против России, своими ограничениями фактически уничтожает собственных предпринимателей.

«Сегодня гарантии безопасности для малого бизнеса могут быть аннулированы в угоду крупным транснациональным компаниям, поскольку лишь они будут способны в силу своего масштаба обеспечить продукцией оскудевающие рынки. И правила этой «свободной» торговли уже будут диктовать США. Кроме того, потребуется принять во внимание уже существующее соглашение ЕС — Канада, позицию Великобритании, которой придётся защищать свои интересы в торговле с США, если конкуренты с материка начнут торговать с преференциями», — отмечает эксперт.

Все эти сложности могут серьёзно затормозить переговорный процесс по TTIP, даже если он возобновится, считает политолог.