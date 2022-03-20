Глава МИД Китая заявил, что последствия кризиса на Украине уже затронули весь мир

Последствия украинского кризиса уже затронули весь мир. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

«Развитие украинского кризиса уже вышло за свои рамки, а побочные эффекты затронули весь мир», — заявил Ван И, его слова приводятся на сайте МИД КНР.

Он выразил опасение, что санкции приведут к разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, что нанесёт удар по благосостоянию населения всех государств мира.

Ранее глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман в интервью медиагруппе Funke заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине.