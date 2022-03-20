Глава МИД Китая заявил, что последствия кризиса на Украине уже затронули весь мир
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«Развитие украинского кризиса уже вышло за свои рамки, а побочные эффекты затронули весь мир», — заявил Ван И, его слова приводятся на сайте МИД КНР.
Он выразил опасение, что санкции приведут к разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, что нанесёт удар по благосостоянию населения всех государств мира.
Ранее глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман в интервью медиагруппе Funke заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине.