В ФРГ заявили об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине

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Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман в интервью медиагруппе Funke заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине.
В ФРГ заявили об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

По его словам, чем дольше будет продолжаться спецоперация, тем «масштабнее будут последствия».

«Мы должны использовать все средства, чтобы предотвратить кризис мировой экономики», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, необходимо принять меры как на национальном, так и на европейском уровне, в частности, создать общеевропейский фонд.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

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