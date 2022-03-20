В ФРГ заявили об угрозе мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине
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По его словам, чем дольше будет продолжаться спецоперация, тем «масштабнее будут последствия».
«Мы должны использовать все средства, чтобы предотвратить кризис мировой экономики», — цитирует его ТАСС.
По его мнению, необходимо принять меры как на национальном, так и на европейском уровне, в частности, создать общеевропейский фонд.
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.