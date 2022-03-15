Глава Всемирного банка Мэлпасс заявил о влиянии антироссийских санкций на мировой ВВП

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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

«Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России», — цитирует РИА Новости Мэлпасса.

Он отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из России и Украины.

По словам главы Всемирного банка, сектор сельского хозяйства других стран может «приспособиться за год или около того».

11 марта президент США Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.

Ранее в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что санкции Запада в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам. 

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.

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