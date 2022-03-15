Глава Всемирного банка Мэлпасс заявил о влиянии антироссийских санкций на мировой ВВП

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

«Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России», — цитирует РИА Новости Мэлпасса.

Он отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из России и Украины.

По словам главы Всемирного банка, сектор сельского хозяйства других стран может «приспособиться за год или около того».

11 марта президент США Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.

Ранее в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что санкции Запада в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.