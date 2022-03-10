В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России

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Против России развёрнута беспрецедентная экономическая война. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно», — ответил он на брифинге с журналистами на вопрос о прогнозах по инфляции в России.

В Кремле подчеркнули, что в настоящее время необходимо принимать меры по минимизации негативных последствий и дальнейших рисков.

Ранее Песков заявил, что Соединённые Штаты де-факто объявили и ведут экономическую войну против России.

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