В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России
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«Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно», — ответил он на брифинге с журналистами на вопрос о прогнозах по инфляции в России.
В Кремле подчеркнули, что в настоящее время необходимо принимать меры по минимизации негативных последствий и дальнейших рисков.
Ранее Песков заявил, что Соединённые Штаты де-факто объявили и ведут экономическую войну против России.